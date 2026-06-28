Сборная Панамы оказалась единственной командой из 48 участников чемпионата мира — 2026, которой не удалось забить ни одного мяча на групповом этапе турнира.

Панамцы выступали в группе L вместе со сборными Англии, Хорватии и Ганы. По итогам трех туров команда не набрала ни одного очка, заняла последнее место в квартете и завершила выступление на мировом первенстве.

За три матча сборная Панамы пропустила четыре мяча, при этом так и не смогла поразить ворота соперников. Все остальные участники турнира сумели хотя бы однажды отличиться.

Стоит отметить, что Англия, Хорватия и Гана, с которыми панамцы соперничали на групповом этапе, пробились в плей-офф чемпионата мира.

Для Панамы нынешний мундиаль стал лишь вторым в истории. Впервые национальная команда сыграла на чемпионате мира в 2018 году, однако тогда также не сумела преодолеть групповой этап.