Один из лидеров сборной Испании Нико Уильямс находится не в лучшем состоянии после травмы в игре 3-го тура с Уругваем (1:0) на ЧМ-2026.

Нико Уильямс globallookpress.com

Вингер «Атлетика» из Бильбао получил травму приводящей мышцы правой ноги и рискует выбыть до конца турнира.

«Сегодня один из худших дней в моей жизни. Я снова получил травму после очень трудного года, в котором пубалгия одержала верх, но не выиграла войну. Мне удалось преодолеть её благодаря упорному труду, самопожертвованию и прежде всего ответственности. Это были полтора года страданий, печали, неопределённости и тревоги. Не знала, когда смогу снова играть без боли или когда вернусь к нормальной жизни. Даже научился жить с болью при таких простых вещах, как поход в туалет, посадка и высадка из машины или просто наслаждение повседневной жизнью.

Для меня было первостепенной задачей вновь открыть для себя радость игры в футбол, а также вернуть себе улыбку. Потому что без улыбки, без удовольствия и без счастья не смогу показать себя с лучшей стороны. Я справился. Затем появилась травма подколенного сухожилия, которая снова стала для меня испытанием. Снова перестал улыбаться, но не собирался останавливаться.

Вчера получил ещё одну травму. На мой взгляд, этого можно было избежать, потому что это было совершенно не нужно. Но и это меня не остановит. Знаю, что у бога есть планы на меня, буду бороться до самого последнего момента, чтобы вернуться к тому, что я люблю больше всего: играть в футбол, быть счастливым и приносить радость другим.

От всего сердца благодарю всех за ваши слова поддержки. История ещё не закончена, увидимся как можно скорее на этом чемпионате мира», — написал Уильямс на своей странице в социальной сети.