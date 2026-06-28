28 июня в 05:00 мск в группе J ЧМ-2026 состоится матч 3-го тура между Иорданией и Аргентиной. Узнайте, где и как смотреть поединок.

Для обеих команд матч ничего не изменит в турнирном плане. Иордания проиграла два поединка подряд и отправится после этого тура домой. Аргентина победила Австрию и Алжир и 6 очками занимает первое место, находясь вне зоны досягаемости оппонентов.

Для сборной Аргентины уже известен следующий соперник. В 1/16 финала команда Лионеля Скалони сыграет со сборной Кабо-Верде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.48.

Коэффициенты от букмекеров: 22.0 — победа Иордании, 8.50 — ничья, 1.15 — победа Аргентины.

Прогноз от ИИ: крупная победа Аргентины со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Иордания — Аргентина смотрите на сайте LiveCup.Run.