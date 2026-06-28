Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче 3-го тура чемпионата мира, который состоится 28 июня в 05:00 мск. Где и как смотреть поединок, а также узнать составы команд на игру, расскажем в этом анонсе.

В группе J только одна команда оформила выход в плей-офф. Это сборная Аргентины. А вот Австрия и Алжир имеют по 3 очка. При этом австрийцы идут вторыми и их сегодня устроит ничья. Алжиру нужно обыграть Австрию, чтобы выйти из группы со второго места. В случае ничьи «Лисы пустыни» будут проходить через рейтинг третьих команд.

Напомним, что Австрия в первом туре обыграла Иорданию 3:1, а после проиграла 0:2 Аргентине. Алжир уступил Аргентине 0:3 и со счетом 2:1 победил Иорданию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на игру с коэффициентом 1.96.

Коэффициенты букмекеров: 3.60 — победа Алжира, 2.03 — ничья, 3.85 — победа Австрии.

По прогнозу ИИ, матч выиграет сборная Алжира со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Алжир — Австрия смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же можно узнать составы команд.