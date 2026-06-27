Сразу два полузащитника сборной Испании получили травмы в игре 3‑го тура ЧМ‑2026 против Уругвая (1:0).

Нико Уильямс globallookpress.com

По данным издания AS, речь идёт о вингерах Нико Уильямсе и Йереми Пино. Сейчас выясняется степень их повреждений, но есть риск, что они не помогут «Красной фурии» в оставшихся играх мундиаля.

Согласно регламенту ФИФА, замена игроков в заявке разрешена только в течение 24 часов до первого матча команды на турнире. Это означает, что наставника Испании Луиса де ла Фуэнте не будет возможности их заменить.