28 июня в 3‑м туре чемпионата мира 2026 года по футболу в группе К сыграют ДР Конго и Узбекистан. Начало встречи — 2:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.

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ДР Конго

Турнирное положение: после двух туров ДР Конго имеет одно очко в группе К на ЧМ‑2026 и третье место.

Последние матчи: во второй игре на турнире ДР Конго уступила Колумбии со счётом 0:1. Соперник выглядел намного лучше, владел инициативой, но смог вырвать победу только в концовке встречи. Конголезцы же по большей части оборонялись в надежде сохранить очко.

Ранее была неожиданная ничья с Португалией (1:1).

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Не сыграют: все готовы к матчу.

Состояние команды: подопечные Себастьена Десабре имеют довольно крепкий, но не звёздный состав, они довольно организованы и играют в силовой манере. Понятно, что команду устроит выход в плей‑офф, но для этого надо выигрывать в третьем туре. Есть и игрок «Спартака» Тео Бонгонда, он обе игры просидел в запасе.

Узбекистан

Турнирное положение: пока Узбекистан является явным аутсайдером группы К с 0 очков после двух туров.

Последние матчи: во втором туре Узбекистан попал под каток Португалии и потерпел разгромное поражение со счётом 0:5. Класс команд был несопоставим, но счёт мог быть и не таким крупным, а иногда Узбекистан даже огрызался и забил гол, который не был засчитан.

До этого случилось поражение от Колумбии со счётом 1:3.

Не сыграют: травмирован — Машарипов (н).

Состояние команды: пока дружина легендарного Фабио Каннаваро выглядит одной из слабейших на чемпионате, что неудивительно, так как, за исключением Хусанова, Шомуродова и Файззулаева, там откровенно слабые футболисты. У Узбекистана остался последний шанс — это выиграть в заключительном матче группового этапа и надеяться выйти с третьего места.

На что ставят в матче ДР Конго — Узбекистан Букмекерские коэффициенты на матч ДР Конго — Узбекистан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли.

ДР Конго в пяти матчах трижды сыграла вничью.

Узбекистан в пяти последних играх только раз сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ДР Конго дают 1,77, а на Узбекистан — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: однозначно, ДР Конго сильнее Узбекистана и имеет большие шансы на победу в этой встрече. Команда дала бой Португалии и Колумбии, тогда как соперник без шансов уступил в обеих встречах. Да и по составу ДР Конго (Висса, Бакамбю, Масукаку, Уан‑Биссака, Туанзебе) намного предпочтительнее.

1.77 Победа ДР Конго Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч ДР Конго — Узбекистан принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Основная ставка: победа ДР Конго за 1,77.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, что ДР Конго выиграет в первом тайме и не станет откладывать результат на потом.

2.40 ДР Конго выиграет первый тайм Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ДР Конго — Узбекистан принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Дополнительная ставка: ДР Конго выиграет первый тайм за 2,40.