27 июня в 06:00 мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира, в котором сборная Египта сыграет со сборной Ирана. О том, где и как смотреть поединок, можно узнать в этом анонсе.

Сборная Египта неожиданно возглавляет таблицу G. Тем не менее ничья с Бельгией и победа над Новой Зеландией позволила египтянам к третьему туру бороться за выход в плей-офф с первой строчки. Чтобы сохранить первое место, «фараонам» будет достаточно ничьи.

А вот у Ирана непростая ситуация. Команда близка к историческому выходу в плей-офф чемпионата мира, но в сегодняшнем поединке ей нужна только победа. Иранцы идут нога в ногу с Бельгией, которая в параллельном матче сыграет с Новой Зеландией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на победителя встречи. Ставку на тотал можно посмотреть здесь.

Букмекеры считают фаворитом Египет за 2.50, на победу Ирана они дают 4.00, на ничью — 2.60.

По прогнозу ИИ со счетом 2:0 победит сборная Египта.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Египет — Иран смотрите на LiveCup.Run.