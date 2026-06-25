26 июня в рамках третьего тура группы G ЧМ-2026 сыграют Египет и Иран. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Египет
Турнирное положение: Египет довольно неожиданно лидирует в группе G по итогам двух туров нынешней стадии, набрав четыре очка
Команда «везёт» два балла как второму в таблице Ирану, так и третьей в квартете Бельгии, а также три пункта аутсайдеру квартета — Новой Зеландии.
Последние матчи: во втором туре группового раунда чемпионата мира сборная набрала три очка, разобравшись с Новой Зеландией (3:1).
На старте же североамериканского мундиаля африканский коллектив был ничем не хуже фаворита группы, Бельгии, с которым разошёлся мировой — 1:1.
Не сыграют: травмирован — Абдельмагид, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, где только два были официальными, Египет выиграл дважды при двух ничьих и одном поражении.
Данные результаты не позволяют сомневаться в шансах «Фараонов» если не выиграть, то по крайней мере добыть ничью, притом, что соперник уж точно их слабее — по крайней мере, на бумаге.
Четыре гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Иран
Турнирное положение: Иран сенсационно занимает вторую позицию в квартете G мундиаля, хотя и набрал каких-то два очка.
Команда на два очка отстаёт от нынешнего соперник и по разнице мячей опережает Бельгию, а также один пункт выигрывает у аутсайдера группы Новой Зеландии.
Последние матчи: во многом это стало возможным благодаря тому, что в прошлом туре сборная отобрала очки у Бельгии, сыграв вничью 0:0.
И турнирное положение коллектива было бы еще лучше, если бы оно смогло обыграть в первом туре Новую Зеландию, с которой разошлась мировой — 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Иран не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит ближневосточной сборной отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью — последнего результата может оказаться вполне достаточно, чтобы выйти в плей-офф.
Рамин Резаеян и Мохаммед Мохеби — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Египта забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Иран забивал больше одного гола
- в четырех из шести последних матчей Ирана забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.42. Ничья — в 2.66, успех Ирана — в 3.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.50.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей Ирана забивали больше двух голов. Так было и в одном из двух поединков команды на мундиале.
Такой же сценарий мы могли увидеть и в двух из трех последних матчей Египта.
Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Ирана.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65