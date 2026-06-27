Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает себя виновным в неудаче своей команды на чемпионате мира 2026 года.

Марсело Бьелса globallookpress.com

В заключительной игре группового этапа Уругвай уступил Испании (0:1), с 2 очками занял третье место в своём квартете и остался за чертой плей‑офф. 70‑летний Бьелса возглавил национальную команду в 2023 году.

«Дело в том, что с моей позиции человека, который несет ответственность за выступление Уругвая на этом чемпионате мира, никто не готов слушать какие-либо объяснения. И это совершенно естественно. Поэтому ваши вопросы направлены не на то, чтобы получить ответы, а на то, чтобы выплеснуть на меня все разочарование, которое вызвала моя работа. И это нормально.

Если же мне нужно проанализировать произошедшее, то, разумеется, я должен говорить и об ошибках, потому что они являются неотъемлемой частью футбола. Да, ошибки были. Мы не сумели добиться приемлемого соотношения между количеством созданных голевых моментов и числом забитых мячей. Точно так же неудовлетворительным оказалось соотношение между пропущенными голами и тем, насколько велика была заслуга соперников в том, что они их забили. Это были голы, которых можно было избежать. Так все и сложилось. Это часть игры.

Даже несмотря на все эти обстоятельства, если оценивать происходившее по игре, мы должны были набрать семь очков. Но я отвечаю лишь на заданный вопрос, хотя, наверное, должен просто сказать следующее: все ваше разочарование — как журналистов, так и болельщиков уругвайского футбола — вы совершенно закономерно хотите направить на человека, который за все это отвечает, то есть на меня. Я обязан это принять, потому что так и должно быть.

После себя я не оставил уругвайскому футболу ничего. Потому что какой бы вклад тренер ни внес в футбол страны, где он проработал три года, этот вклад ничего не значит, если не достигнуты результаты. Поэтому четвертое место в отборочном турнире не имеет никакой ценности. Третье место на Кубке Америки — тоже. Ну, а нынешнее выступление и вовсе не нуждается в каких-либо определениях. Если вы спрашиваете, как будут вспоминать мой период работы здесь, то ответ прост: я не оставил после себя ничего.

Муслера сам принял решение покинуть поле в перерыве. Вальверде я заменил на Федерико Виньяса, потому что хотел усилить атакующую мощь команды, исходя из игровых качеств футболиста, который вышел на поле, и того, кто его покинул», — приводит слова Бьелсы Montevideo.