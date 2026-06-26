Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о возможном участии нападающего Ламина Ямаля в предстоящем матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Уругвая.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«Решения принимаются по ходу игры. Бывают игры, где можно играть меньше или больше минут. Мы будем делать то, что важнее всего для команды. Это наш приоритет — всё, что мы делаем, будет на благо команды.

18-летний парень, который взрослеет и обладает уникальным, сенсационным талантом. Ему суждено стать футбольным гением. Всё это ведёт его к величию, но он находится в процессе роста, и мы должны идти ему навстречу. Это и есть Ламин», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Матч между сборными Уругвая и Испании в рамках 3-го тура группы Н состоится 27-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.