27 июня в рамках третьего тура группы H ЧМ-2026 сыграют Уругвай и Испания. Начало встречи — в 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Уругвай
Перед матчем: Уругвайцы занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 2 очка за два тура при разнице мячей 3:3.
Последние матчи: В первых двух турах уругвайцы разошлись миром со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).
В мартовских контрольных встречах подопечные Марсело Бьелсы также сыграли вничью с командами Алжиром (0:0) и Англией (1:1). Перед стартом турнира латиноамериканцы «товарки» не играли.
Состояние команды: Уругвай под руководством одного из главных футбольных революционеров совсем не радует в последних встречах, ведь команда не выигрывает с октября прошлого года.
Латиноамериканцы перед стартом турнира были главными фаворитами на вторую строчку в своем квартете, но ничейные результаты в первых двух турах при неудаче с испанцами могут стоить Уругваю не только второй строчки, но и путевки в плей-офф
Испания
Перед матчем: Пиренейцы лидируют в турнирной таблице своего квартета, набрав 4 очка за два тура при разнице мячей 5:0.
Последние матчи: На ЧМ-2026 испанцы сначала сенсационно разошлись миром с Кабо-Верде (0:0), после чего команда реабилитировалась и разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Перед мундиалем команда Луиса де ла Фуэнте провели две встречи — сначала «красная фурия» сыграла вничью с Ираком (1:1), а затем обыграла Перу (3:1).
Состояние команды: Сборная Испании по праву считается одним из главных фаворитов турнира, хоть и сенсационно потеряла очки в матче против Кабо-Верде.
Команда, как говорилось выше, сполна реабилитировалась победой над саудовцами и вряд ли будет намерена «катать мировую» с уругвайцами, которым победа в этой встрече не менее важна.
Статистика для ставок
- В 12-ти последних матчах Испания не проигрывала
- Уругвай не побеждал в шести играх подряд
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.40, а победа сборной Уругвая — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 1.96.
Прогноз: Чего уж говорить, обеим командам необходим результат, что выльется в обоюдные голы.
Ставка: Обе забьют за 1.95.
Прогноз: Уругвай хоть и забьет, но вряд ли окажет серьезное сопротивление более мастеровитому оппоненту.
Ставка: Победа Испании с форой -1,5 за 2.34