прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.95

27 июня в рамках третьего тура группы H ЧМ-2026 сыграют Уругвай и Испания. Начало встречи — в 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Уругвай

Перед матчем: Уругвайцы занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 2 очка за два тура при разнице мячей 3:3.

Последние матчи: В первых двух турах уругвайцы разошлись миром со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

В мартовских контрольных встречах подопечные Марсело Бьелсы также сыграли вничью с командами Алжиром (0:0) и Англией (1:1). Перед стартом турнира латиноамериканцы «товарки» не играли.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Уругвай под руководством одного из главных футбольных революционеров совсем не радует в последних встречах, ведь команда не выигрывает с октября прошлого года.

Латиноамериканцы перед стартом турнира были главными фаворитами на вторую строчку в своем квартете, но ничейные результаты в первых двух турах при неудаче с испанцами могут стоить Уругваю не только второй строчки, но и путевки в плей-офф

Испания

Перед матчем: Пиренейцы лидируют в турнирной таблице своего квартета, набрав 4 очка за два тура при разнице мячей 5:0.

Последние матчи: На ЧМ-2026 испанцы сначала сенсационно разошлись миром с Кабо-Верде (0:0), после чего команда реабилитировалась и разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

Перед мундиалем команда Луиса де ла Фуэнте провели две встречи — сначала «красная фурия» сыграла вничью с Ираком (1:1), а затем обыграла Перу (3:1).

Состояние команды: Сборная Испании по праву считается одним из главных фаворитов турнира, хоть и сенсационно потеряла очки в матче против Кабо-Верде.

Команда, как говорилось выше, сполна реабилитировалась победой над саудовцами и вряд ли будет намерена «катать мировую» с уругвайцами, которым победа в этой встрече не менее важна.

На что ставят в матче Уругвай — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Уругвай — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 12-ти последних матчах Испания не проигрывала

Уругвай не побеждал в шести играх подряд

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.40, а победа сборной Уругвая — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 1.96.

Прогноз: Чего уж говорить, обеим командам необходим результат, что выльется в обоюдные голы.

1.95 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Уругвай — Испания принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют за 1.95.

Прогноз: Уругвай хоть и забьет, но вряд ли окажет серьезное сопротивление более мастеровитому оппоненту.

2.34 Победа Испании с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Уругвай — Испания принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Победа Испании с форой -1,5 за 2.34