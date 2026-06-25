Известный нападающий Патрик Шик объявил, что больше не будет выступать за сборную Чехии.

Патрик Шик globallookpress.com

30‑летний футболист сообщил об этом после того, как Чехия проиграла в третьем матче группового этапа Мексике со счётом 0:3 и заняла последнее место, набрав 1 очко.

«Сегодня завершается моя глава в национальной сборной. Это решение не было импульсивным и не пришло ко мне внезапно. Это идея, которую я долгое время вынашивал и обдумывал.

Это был путь, полный эмоций, радости, разочарований, побед и трудных моментов. Я всегда старался отдавать все силы национальной сборной и представлять страну как можно лучше.

Я ухожу с гордостью за то, чего добился в футболке национальной команды. Но в то же время — с чувством, что чешский футбол способен на гораздо большее, чем он показывал в последние годы. Нам нужно взглянуть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые не работали в долгосрочной перспективе. Я говорю это не из‑за гнева или разочарования. Я говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол», — написал Шик в социальной сети.

За свою карьеру Шик провёл за сборную Чехии 56 матчей и забил 26 мячей.