Выиграет ли Парагвай битву за плей-офф у Австралии?

прогноз на схватку за выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 1.83

26 июня в рамках третьего тура группы D ЧМ-2026 сыграют Парагвай и Австралия. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай по итогам двух туров набрал три очка и занимает третье место, поэтому для гарантированного выхода в плей-офф ему нужно побеждать.

Команда на три пункта отстаёт от лидирующих США и по дополнительным показателям уступает второй в таблице Австралии, а также на три балла опережает последнюю Турцию.

Последние матчи: в своём предыдущем поединке в рамках второго тура группового раунда сборная одержала победу над Турцией (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом же туре нынешней стадии мирового форума сборная осталась ни с чем, когда с разгромным результатом 1:4 потерпела поражение от США.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Альмирон

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, Парагвай выиграл четыре раза при двух поражениях.

Отсюда следует, что сборная вполне способна взять три очка и опередить в таблице прямого конкурента, тем более что перевес в классе говорит в её пользу.

Маурисио и Матиас Галарса — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

Австралия

Турнирное положение: Австралия пребывает на второй строчке в таблице с тремя очками, поэтому для гарантированного выхода в плей-офф её устроит и ничья.

Команда на три балла отстаёт от лидирующих США, а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника и на три очка — аутсайдера Турцию.

Последние матчи: в предыдущем поединке, который пришелся на второй тур мундиаля, сборная потерпела поражение от США (0:2).

Тем не менее, представитель Азии остаётся на второй позиции в квартете за счёт успешного старта в турнире, когда он неожиданно разобрался с Турцией — 2:0.

Не сыграют: травмированы — Итальяно и Леки, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — контрольных и официальных — Австралия проиграла только два раза при трех победах и одной ничьей.

Можно подумать, что с такой формой сборная имеет хорошие шансы по крайней мере не проиграть, однако соперник превосходит её в классе, а значит и добыть и мировую той будет непросто.

Нестро Иракунда и Коннор Меткаф — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Парагвай — Австралия Букмекерские коэффициенты на матч Парагвай — Австралия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Парагвая забивали больше двух голов

в четырех из семи последних матчей Парагвая забивали обе команды

в пяти из девяти последних матчей Австралия проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.85. Ничья — в 2.22, успех Австралии — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.25 и 1.36.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей южноамериканцев забивали три гола или больше. Мотивация обоих соперников будет гнать их вперёд, а значит высока вероятность результативной игры.

В свою очередь, представитель Азии вряд ли не пропустит, а значит будет вынужден идти отыгрываться, что также обещает не один гол в матче.

1.83 Тотал больше 1,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Парагвай — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 1,75 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито минимум три гола, ведь так было в трех из четырех последних матчей Парагвая.

3.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Парагвай — Австралия принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.25

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки 2.20.