26 июня в рамках третьего тура группы D ЧМ-2026 сыграют Парагвай и Австралия. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвай по итогам двух туров набрал три очка и занимает третье место, поэтому для гарантированного выхода в плей-офф ему нужно побеждать.
Команда на три пункта отстаёт от лидирующих США и по дополнительным показателям уступает второй в таблице Австралии, а также на три балла опережает последнюю Турцию.
Последние матчи: в своём предыдущем поединке в рамках второго тура группового раунда сборная одержала победу над Турцией (1:0).
В первом же туре нынешней стадии мирового форума сборная осталась ни с чем, когда с разгромным результатом 1:4 потерпела поражение от США.
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Альмирон
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, Парагвай выиграл четыре раза при двух поражениях.
Отсюда следует, что сборная вполне способна взять три очка и опередить в таблице прямого конкурента, тем более что перевес в классе говорит в её пользу.
Маурисио и Матиас Галарса — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Австралия
Турнирное положение: Австралия пребывает на второй строчке в таблице с тремя очками, поэтому для гарантированного выхода в плей-офф её устроит и ничья.
Команда на три балла отстаёт от лидирующих США, а также лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника и на три очка — аутсайдера Турцию.
Последние матчи: в предыдущем поединке, который пришелся на второй тур мундиаля, сборная потерпела поражение от США (0:2).
Тем не менее, представитель Азии остаётся на второй позиции в квартете за счёт успешного старта в турнире, когда он неожиданно разобрался с Турцией — 2:0.
Не сыграют: травмированы — Итальяно и Леки, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах — контрольных и официальных — Австралия проиграла только два раза при трех победах и одной ничьей.
Можно подумать, что с такой формой сборная имеет хорошие шансы по крайней мере не проиграть, однако соперник превосходит её в классе, а значит и добыть и мировую той будет непросто.
Нестро Иракунда и Коннор Меткаф — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Парагвая забивали больше двух голов
- в четырех из семи последних матчей Парагвая забивали обе команды
- в пяти из девяти последних матчей Австралия проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.85. Ничья — в 2.22, успех Австралии — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.25 и 1.36.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей южноамериканцев забивали три гола или больше. Мотивация обоих соперников будет гнать их вперёд, а значит высока вероятность результативной игры.
В свою очередь, представитель Азии вряд ли не пропустит, а значит будет вынужден идти отыгрываться, что также обещает не один гол в матче.
Ставка: тотал больше 1,75 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито минимум три гола, ведь так было в трех из четырех последних матчей Парагвая.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 3.25
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки 2.20.