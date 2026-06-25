Только что завершились все матчи в группе В на чемпионате мира 2026-го года.

Жоан Манзамби — полузащитник сборной Швейцарии globallookpress.com

После трех туров на групповой стадии сборная Швейцарии заняла 1-е место с 7-ю очками в активе. Национальная команда сыграла вничью с Катаром (1:1), разгромила Боснию и Герцеговину (4:1) и одержала победу над Канадой (2:1). Швейцарцы напрямую пробились в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Канады также сыграет в плей-офф мундиаля, заняв 2-е место в группе В с 4 баллами в активе. Канадская национальная команда также поделила очки с Боснией и Герцеговиной (1:1) и разгромила Катар со счетом 6:0.

Боснийцы расположились на 3-й строчке с 4 очками в копилке. На данный момент сборная на первом месте в рейтинге национальных команд, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Катара заняла последнее 4-е место с одним очком в активе. За 3 матча на групповой стадии национальная команда пропустила 10 голов при двух забитых.

Помимо сборных Швейцарии и Канады, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали сборные Мексики (группа А), США (группа D), Германии (группа E), Франции, Норвегии (обе сборные — в группе I), Аргентины (группа J) и Колумбии (группа K).

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