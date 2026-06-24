Наставник сборной Англии Томас Тухель оценил ничью с Ганой (0:0) на мундиале.

Томас Тухель globallookpress.com

«В концовке у нас был двойной момент, и, возможно, мы заслуживали победы. Против таких команд всегда тяжело забивать. Если не удаётся открыть счёт, приходится проявлять терпение. Непросто играть против соперника, который так глубоко обороняется. В первом тайме у нас были скорость и интенсивность, но мы не смогли забить.

При этом мы отлично справились с их контратаками. Замены тоже сработали хорошо. До матча с Панамой ещё четыре дня, позже будем думать о нём», — цитирует Тухеля ВВС.

Англия с четырьмя очками идет первой в группе L.