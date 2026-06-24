Сборные Шотландии и Бразилии опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Винисиус — нападающий сборной Бразилии globallookpress.com

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

Бразилия: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.

Матч между этими сборными состоится 25-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После двух туров сборная Бразилии занимает 1-е место в группе С с 4 очками в активе. Шотландия — на 3-й строчке с тремя баллами в копилке.