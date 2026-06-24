Защитник «Реала» Марк Кукурелья поделился ожиданиями от игры в одной команде с нападающим Винисиусом в следующем сезоне.

Марк Кукурелья — новичок «Реала» globallookpress.com

«Уверен, мы с ним найдём общий язык на поле. Если Винисиус не станет оттягиваться назад в оборону — ничего страшного, я закрою эти зоны и возьму на себя ту работу, которую ему делать не хочется. Главное, чтобы он оставался свежим и продолжал приносить результат. Ради этого я с готовностью выполню всю черновую работу.

Винисиус уже не раз доказывал, что является одним из ключевых и самых влиятельных игроков "Реала" в матчах Лиги чемпионов», — приводит слова Кукурельи Marca.

Напомним, что 15-го июня «Реал» объявил о подписании контракта с защитником до лета 2032-го года. Кукурелья перешел из «Челси» за 55 млн евро.