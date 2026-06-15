Мадридский «Реал» официально подтвердил подписание защитника сборной Испании Марка Кукурельи, который ранее выступал за лондонский «Челси».

Марк Кукурелья globallookpress.com

Пресс-служба «королевского клуба» сообщила, что 27-летний футболист заключил долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2032 года. Таким образом, контракт испанца с мадридцами будет действовать на протяжении шести сезонов.

По информации клуба, сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Кроме того, в соглашение включены бонусные выплаты, благодаря которым «Челси» может получить ещё пять миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Кукурелья провёл 34 матча в составе «Челси», забил один гол и сделал четыре ассиста.