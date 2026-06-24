Сборная Колумбии и сборная ДР Конго 24 июня встретятся во втором туре чемпионата мира. Игра должна стартовать в 05:00 мск. О том, где можно посмотреть поединок, рассказываем далее в нашем анонсе.
Колумбия стала на шаг ближе к плей-офф. В первом туре «кофейщики» обыграли Узбекистан 3:1. При этом поначалу казалось, что узбеки близки к ничье. Тем не менее колумбийцы взяли игру в свои руки и теперь возглавляют таблицу с 3 баллами.
Конголезская сборная добыла важнейшую ничью в матче с Португалией. Победа над Колумбией вполне может гарантировать команде проход в плей-офф. Сломает ли ДР Конго в очередной раз планы соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что колумбийцы могут заявить о себе уже в первом тайме. В этом прогнозе они рассказали, насколько результативным может получиться игра.
- Коэффициенты букмекеров: фаворитом является Колумбия за 1.55, на победу ДР Конго дают 7.10, на ничью ставки принимаются за 4.10.
- ИИ считает, что победу одержит Колумбия, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Колумбия — ДР Конго смотрите на LiveCup.Run. Также на сайте можно найти статистику и стартовые составы команд на игру.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Колумбия — ДР Конго в подробном онлайн-репортаже.