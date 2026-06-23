Защитник сборной Франции Люка Динь поделился впечатлениями после уверенной победы над Ираком (3:0).

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Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а еще один мяч записал на свой счет Усман Дембеле.

После финального свистка Динь отметил, что команда продолжает прогрессировать по ходу турнира и движется в правильном направлении.

«Для нас это еще один шаг вперед. От матча к матчу мы продолжаем совершенствоваться и становиться сильнее. Мне очень понравилась эта игра. Мы добились уверенной победы, сохранили свои ворота в неприкосновенности и показали качественный футбол. Это был идеальный вечер. Чувствую себя просто прекрасно», — приводит слова защитника пресс-служба ФИФА.