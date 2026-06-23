23 июня в рамках второго тура группы K ЧМ-2026 сыграют Португалия и Узбекистан. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Португалия
Турнирное положение: Португалия полностью заслужила критику на старте мундиаля, ведь после первого тура идёт лишь третьей в группе с одним баллом.
Команда на один пункт опережает нынешнего соперника, тогда как лидирующая Колумбия оторвалась на два очка, а вторая в таблице ДР Конго находится выше по дополнительным показателям.
Последние матчи: пиренейский коллектив по сути провалился в первом поединке, где не сумел одолеть ДР Конго и сыграли вничью 1:1.
Не слишком убедительно европейская сборная подошла и к самой финальной части мирового форума, ведь в последней перед ним товарищеской встрече не без труда обыграла Нигерию — 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (трех контрольных и одном официальном) Португалия трижды выиграла при одной ничьей.
Если исходить из такой формы сборной, то очевидно, что ее шансы на выигрыш высоки, тем не менее, если Криштиану Роналду и компания будут столь же беззубы в атаке, то могут потерять очки и здесь.
Жуан Невеш — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбекистан перед вторым туром пока что без очков, что оставляет его на дне турнирной таблицы квартета.
Команда проигрывает один пункт как нынешнему сопернику, так и вышестоящей ДР Конго, в то время как лидирующая Колумбия уже оторвалась на три балла.
Последние матчи: логично, что к этому привело поражение в стартовом туре чемпионата мира, где обидчиком коллектива стала Колумбия (1:3).
Между тем, и сам мировой форум начался для азиатской сборной после неудачи, которую она потерпела в товарищеской встрече против Нидерландов (1:2) на нейтральном поле.
Не сыграют: травмирован — Машарипов, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах — двух контрольных и одном официальном — Узбекистан не знал другого результата, кроме проигрыша.
Даже и без таких выступлений сборная выглядит явным аутсайдером грядущего поединка, и только игровые проблемы фаворита, похоже, могут помочь ей зацепиться за очки.
Аббосбек Файзуллаев — автор пока что единственного гола на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Португалии забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Узбекистан забивал больше 0,5 голов
- в четырех из семи последних матчей Узбекистана забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 7.53, успех Узбекистана — в 15.45.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.61 и 2.40.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей азиатская сборная забивала хотя бы один мяч. Так было и в её стартовом поединке на мундиале против Колумбии.
В свою очередь, европейская команда пропускала в трех последних матчах.
Ставка: тотал Узбекистана больше 0,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей азиатской сборной.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.54
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Португалия — Узбекистан с коэффициентом для ставки 2.07.