Как Роналду и Португалия ответят на критику?

прогноз на новую попытку Португалии выиграть на ЧМ-2026, ставка за 2.15

23 июня в рамках второго тура группы K ЧМ-2026 сыграют Португалия и Узбекистан. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Португалия

Турнирное положение: Португалия полностью заслужила критику на старте мундиаля, ведь после первого тура идёт лишь третьей в группе с одним баллом.

Команда на один пункт опережает нынешнего соперника, тогда как лидирующая Колумбия оторвалась на два очка, а вторая в таблице ДР Конго находится выше по дополнительным показателям.

Последние матчи: пиренейский коллектив по сути провалился в первом поединке, где не сумел одолеть ДР Конго и сыграли вничью 1:1.

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Не слишком убедительно европейская сборная подошла и к самой финальной части мирового форума, ведь в последней перед ним товарищеской встрече не без труда обыграла Нигерию — 2:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (трех контрольных и одном официальном) Португалия трижды выиграла при одной ничьей.

Если исходить из такой формы сборной, то очевидно, что ее шансы на выигрыш высоки, тем не менее, если Криштиану Роналду и компания будут столь же беззубы в атаке, то могут потерять очки и здесь.

Жуан Невеш — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбекистан перед вторым туром пока что без очков, что оставляет его на дне турнирной таблицы квартета.

Команда проигрывает один пункт как нынешнему сопернику, так и вышестоящей ДР Конго, в то время как лидирующая Колумбия уже оторвалась на три балла.

Последние матчи: логично, что к этому привело поражение в стартовом туре чемпионата мира, где обидчиком коллектива стала Колумбия (1:3).

Между тем, и сам мировой форум начался для азиатской сборной после неудачи, которую она потерпела в товарищеской встрече против Нидерландов (1:2) на нейтральном поле.

Не сыграют: травмирован — Машарипов, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах — двух контрольных и одном официальном — Узбекистан не знал другого результата, кроме проигрыша.

Даже и без таких выступлений сборная выглядит явным аутсайдером грядущего поединка, и только игровые проблемы фаворита, похоже, могут помочь ей зацепиться за очки.

Аббосбек Файзуллаев — автор пока что единственного гола на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Португалия — Узбекистан Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Узбекистан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Португалии забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Узбекистан забивал больше 0,5 голов

в четырех из семи последних матчей Узбекистана забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 7.53, успех Узбекистана — в 15.45.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.61 и 2.40.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей азиатская сборная забивала хотя бы один мяч. Так было и в её стартовом поединке на мундиале против Колумбии.

В свою очередь, европейская команда пропускала в трех последних матчах.

2.15 Тотал Узбекистана больше 0,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Португалия — Узбекистан принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал Узбекистана больше 0,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей азиатской сборной.

2.54 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч Португалия — Узбекистан принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.54

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Португалия — Узбекистан с коэффициентом для ставки 2.07.