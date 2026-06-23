Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался про матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 с Ираком, в котором трехцветные победили со счетом 3:0.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, учитывая, что всё складывалось не так просто, как хотелось бы. Но то, что мы не оставили сомнений в исходе матча, — это очень хорошо. Сегодня мы вышли в плей‑офф, хотя я уверен, что третий матч против Норвегии станет решающим для нашего итогового положения в группе», — приводит слова Дешама пресс‑служба ФИФА.

Французы с тремя очками уже вышли в плей-офф. В третьем туре им предстоит сыграть против Норвегии.