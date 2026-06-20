Сборные Турции и Парагвая сыграют во втором туре чемпионата мира. Команды встретятся 20 июня в 06:00 мск в американском городе Санта-Кларе. Узнайте в нашем анонсе, где и как смотреть эту игру.

Турция и Парагвай — два неудачника первого тура. Турция неожиданно проиграла 0:2 Австралии. Сборная Парагвай без шансов уступила сборной США 1:4.

Сегодня команды между собой могут определить того, кто потеряет возможность выйти в плей-офф. При этом чтобы сохранить высокие шансы на выход в финальный этап, ничья не устроит ни турков, ни парагвайцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Прогноз со ставкой за 2.00 предложили эксперты сайта LiveSport.Ru.

Букмекеры дают на победу Турции 2.07, на победу Парагвая они предлагают 3.85, за 3.45 можно поставить на ничью.

Согласно прогнозу искусственного интеллекта, победу одержит Турция со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Турция — Парагвай смотрите на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Турция — Парагвай в подробном онлайн-репортаже.