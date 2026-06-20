Сборные Турции и Парагвая сыграют во втором туре чемпионата мира. Команды встретятся 20 июня в 06:00 мск в американском городе Санта-Кларе. Узнайте в нашем анонсе, где и как смотреть эту игру.
Турция и Парагвай — два неудачника первого тура. Турция неожиданно проиграла 0:2 Австралии. Сборная Парагвай без шансов уступила сборной США 1:4.
Сегодня команды между собой могут определить того, кто потеряет возможность выйти в плей-офф. При этом чтобы сохранить высокие шансы на выход в финальный этап, ничья не устроит ни турков, ни парагвайцев.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Прогноз со ставкой за 2.00 предложили эксперты сайта LiveSport.Ru.
- Букмекеры дают на победу Турции 2.07, на победу Парагвая они предлагают 3.85, за 3.45 можно поставить на ничью.
- Согласно прогнозу искусственного интеллекта, победу одержит Турция со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Турция — Парагвай смотрите на сайте LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Турция — Парагвай в подробном онлайн-репортаже.