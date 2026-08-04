прогноз на дуэль за финал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.83

5 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Фенербахче» и «Штурм» Грац. Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче», как вице-чемпион Турции, начала борьбу в квалификации Лиги чемпионов на предыдущей стадии турнира.

Команда в четвертьфинале отбора разобралась с представителем Польши — «Гурником» Забже, где решающим был первый — победный поединок.

Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле сыграл вничью с «Гурником» (1:1).

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Перед этим в первом поединке этой же стадии отбора главного еврокубка коллектив теперь в домашних стенах одержал победу над все тем же «Гурником» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса «Фенербахче» выиграл четыре раза, а в восьми последних поединках ни разу не проиграл.

Данная форма внушает оптимизм болельщикам хозяев поля, тем более что они превосходят соперника в классе, а также получат как всегда мощную поддержку родных трибун.

Талиска — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац на правах серебряного призеры чемпионата Австрии также стартовал в отборе Лиги чемпионов на предыдущей стадии турнира.

Команда в четвертьфинале квалификации еврокубка уверенно разобралась с представителем Шотландии — «Хартсом», который обыграла в двух поединках.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура австрийской Бундеслиги нового сезона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тиролем» (1:1).

Ранее в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов — коллектив на чужом поле одержал победу над «Хартсом» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах разного статуса «Штурм» Грац ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

С такой формой гости способны зацепиться по крайней мере за мировой исход, однако эта задача не выглядит простой, если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Шесть голов команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних домашних матчей «Фенербахче» забивали больше трех голов

в четырех из пяти последних матчей «Штурм» Грац забивал и не пропускал

в восьми последних матчах «Штурм» Грац не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 4.80, выигрыш «Штурма» Грац — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.64 и 2.16.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости забивали и не пропускали. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в шести из 10-ти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

1.83 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Фенербахче» — «Штурм» Грац принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех голов, поскольку в пяти из семи последних выездных матчей «Штурма Грац» было именно так.

2.16 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Фенербахче» — «Штурм» Грац принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.16