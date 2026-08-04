5 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Фенербахче» и «Штурм» Грац. Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче», как вице-чемпион Турции, начала борьбу в квалификации Лиги чемпионов на предыдущей стадии турнира.
Команда в четвертьфинале отбора разобралась с представителем Польши — «Гурником» Забже, где решающим был первый — победный поединок.
Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле сыграл вничью с «Гурником» (1:1).
Перед этим в первом поединке этой же стадии отбора главного еврокубка коллектив теперь в домашних стенах одержал победу над все тем же «Гурником» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса «Фенербахче» выиграл четыре раза, а в восьми последних поединках ни разу не проиграл.
Данная форма внушает оптимизм болельщикам хозяев поля, тем более что они превосходят соперника в классе, а также получат как всегда мощную поддержку родных трибун.
Талиска — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.
«Штурм» Грац
Турнирное положение: «Штурм» Грац на правах серебряного призеры чемпионата Австрии также стартовал в отборе Лиги чемпионов на предыдущей стадии турнира.
Команда в четвертьфинале квалификации еврокубка уверенно разобралась с представителем Шотландии — «Хартсом», который обыграла в двух поединках.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура австрийской Бундеслиги нового сезона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Тиролем» (1:1).
Ранее в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов — коллектив на чужом поле одержал победу над «Хартсом» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах разного статуса «Штурм» Грац ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.
С такой формой гости способны зацепиться по крайней мере за мировой исход, однако эта задача не выглядит простой, если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.
Шесть голов команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних домашних матчей «Фенербахче» забивали больше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей «Штурм» Грац забивал и не пропускал
- в восьми последних матчах «Штурм» Грац не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 4.80, выигрыш «Штурма» Грац — в 7.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.64 и 2.16.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости забивали и не пропускали. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
Между тем, в шести из 10-ти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех голов, поскольку в пяти из семи последних выездных матчей «Штурма Грац» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.16