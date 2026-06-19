Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сравнил игру сборной Швейцарии с английским «Брайтоном» в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (4:1).

Николай Комличенко globallookpress.com

«Босния играла больше от обороны, и их лидер Эдин Джеко остался без объема работы. Он человек‑момент. Человек, который цепляется за мяч. Поэтому могло показаться, что он мало что сделал. В концовке боснийцы, наверное, пропустили больше, чем должны были, но им просто не хватало игрока после удаления.

Швейцария играла очень хорошо и здорово контролировала матч. Они мне напомнили "Брайтон" из АПЛ, те играют во что‑то похожее. Разыгрывают мяч, не отдают его просто так», — сказал Комличенко «Матч ТВ».

После этого матча сборная Швейцарии занимает 1-е место в группе В с 4 очками в активе. Босния и Герцеговина располагается на последней 4-й позиции с одним баллом.