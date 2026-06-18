Сборная Швейцарии одержала победу над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Номинальные хозяева поля открыли счет на 74-й минуте благодаря точному удару Йохана Манзамби.

На 80-й минуте защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Спустя 4 минуты сборная Швейцарии удвоила свое преимущество, отличился Рубен Варгас. На 90-й минуте швейцарский полузащитник Йохан Манзамби сделал счет 3:0.

Босния и Герцеговина забила единственный гол на 90+3-й минуте благодаря усилиям Эрмина Махмича.

Уже на 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота боснийцев. Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Результат матча

ШвейцарияБернШвейцария4:1Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаСараево
1:0 Иоганн Манзамби 74' 2:0 Рубен Варгас 84' 3:0 Иоганн Манзамби 90' 3:1 Эрмин Махмич 90+3' 4:1 Гранит Джака 90+7' пен.
Швейцария:  Грегор Кобель,  Сильван Видмер (Лука Жакес 86'),  Нико Эльведи,  Мануэль Аканджи,  Рикардо Родригес,  Михел Эбишер (Иоганн Манзамби 71'),  Гранит Джака,  Ремо Фройлер,  Фабиан Ридер (Джибриль Соу 71'),  Брил Эмболо (Седрик Иттен 89'),  Дан Ндой (Рубен Варгас 71')
Босния и Герцеговина:  Никола Васильев,  Зеад Колашинац,  Тарик Мухаремович,  Никола Катич,  Амар Дедич,  Иван Шуньич (Йово Лукич 86'),  Беньямин Тахирович (Иван Башич 63'),  Амар Мемич,  Эдин Джеко (Эсмир Байрактаревич 64'),  Эрмедин Демирович (Амир Хаджиахметович 86'),  Керим Алайбегович (Эрмин Махмич 90')
Жёлтые карточки:  Нико Эльведи 65'  —  Амар Дедич 59',  Эдин Джеко 61'
Красная карточка:  Тарик Мухаремович 80' (Босния и Герцеговина)

После этого матча сборная Швейцарии занимает 1-е место в группе В с 4 очками в активе. В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 национальная команда сыграет против Канады 24-го июня.

Сборная Боснии и Герцеговины располагается на 3-й строчке с одним баллом в копилке. В заключительном туре группового этапа национальная команда встретится с Катаром 24-го июня.