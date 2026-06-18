Сборная Швейцарии одержала победу над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Номинальные хозяева поля открыли счет на 74-й минуте благодаря точному удару Йохана Манзамби.
На 80-й минуте защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Спустя 4 минуты сборная Швейцарии удвоила свое преимущество, отличился Рубен Варгас. На 90-й минуте швейцарский полузащитник Йохан Манзамби сделал счет 3:0.
Босния и Герцеговина забила единственный гол на 90+3-й минуте благодаря усилиям Эрмина Махмича.
Уже на 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота боснийцев. Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
После этого матча сборная Швейцарии занимает 1-е место в группе В с 4 очками в активе. В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 национальная команда сыграет против Канады 24-го июня.
Сборная Боснии и Герцеговины располагается на 3-й строчке с одним баллом в копилке. В заключительном туре группового этапа национальная команда встретится с Катаром 24-го июня.