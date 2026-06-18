Сборная Швейцарии одержала победу над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Фрагмент матча globallookpress.com

Номинальные хозяева поля открыли счет на 74-й минуте благодаря точному удару Йохана Манзамби.

На 80-й минуте защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Спустя 4 минуты сборная Швейцарии удвоила свое преимущество, отличился Рубен Варгас. На 90-й минуте швейцарский полузащитник Йохан Манзамби сделал счет 3:0.

Босния и Герцеговина забила единственный гол на 90+3-й минуте благодаря усилиям Эрмина Махмича.

Уже на 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота боснийцев. Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Результат матча Швейцария Берн 4:1 Босния и Герцеговина Сараево 1:0 Иоганн Манзамби 74' 2:0 Рубен Варгас 84' 3:0 Иоганн Манзамби 90' 3:1 Эрмин Махмич 90+3' 4:1 Гранит Джака 90+7' пен. Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер ( Лука Жакес 86' ), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Михел Эбишер ( Иоганн Манзамби 71' ), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер ( Джибриль Соу 71' ), Брил Эмболо ( Седрик Иттен 89' ), Дан Ндой ( Рубен Варгас 71' ) Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Зеад Колашинац, Тарик Мухаремович, Никола Катич, Амар Дедич, Иван Шуньич ( Йово Лукич 86' ), Беньямин Тахирович ( Иван Башич 63' ), Амар Мемич, Эдин Джеко ( Эсмир Байрактаревич 64' ), Эрмедин Демирович ( Амир Хаджиахметович 86' ), Керим Алайбегович ( Эрмин Махмич 90' ) Жёлтые карточки: Нико Эльведи 65' — Амар Дедич 59', Эдин Джеко 61' Красная карточка: Тарик Мухаремович 80' (Босния и Герцеговина)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 3 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 7 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 7 Фолы 18

После этого матча сборная Швейцарии занимает 1-е место в группе В с 4 очками в активе. В следующем туре группового этапа ЧМ-2026 национальная команда сыграет против Канады 24-го июня.

Сборная Боснии и Герцеговины располагается на 3-й строчке с одним баллом в копилке. В заключительном туре группового этапа национальная команда встретится с Катаром 24-го июня.