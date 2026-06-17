Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу национальной команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1).

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

Напомним, что в этом матче нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль, забив голы на 66-й и 90+6-й минутах. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, превзойдя результат Оливье Жиру.

«Не думаю, что мы уже полностью втянулись. Но всегда хорошо начинать турнир с победы. Это даёт немного больше душевного спокойствия. Хотя на чемпионате мира никогда не чувствуешь себя по-настоящему комфортно. Мы видели на примере других команд, что трудно начать с победы. Каждая команда знает, что чемпионат мира уникален, все хотят победить и создать хороший имидж своей страны. Сегодняшний матч был непростым. Знаем, что можем забить в любой момент, это помогает.

Критика? Нет смысла мстить. Если бы я начал играть, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы войти в историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира. Это всего лишь первый матч группового этапа. Люди должны увлекаться, критиковать. Мы всегда должны оставаться спокойными в том, что нам нужно делать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Ирака 23-го июня в 00:00 мск.