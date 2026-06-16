Сборная Франции одержала уверенную победу над командой Сенегала в матче первого тура ЧМ-2026 — 3:1.

Сборная Франции по футболу globallookpress.com

Первый гол в матче забил Килиан Мбаппе на 66-й минуте встречи, откликнувшись на проникающую передачу в штрафную площадь от Майкла Олисе. На 82-й минуте Брэдли Барколя удвоил преимущество «трехцветных».

На 90+5-й минуте Ибраима Мбайе подарил надежду сенегальцам, но буквально в следующей атаке Килиан Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

Результат матча Франция Париж 3:1 Сенегал Дакар 1:0 Килиан Мбаппе 66' 2:0 Брэдли Баркола 82' 2:1 Ибраим Мбайе 90+5' 3:1 Килиан Мбаппе 90+6' Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Усман Дембеле ( Брэдли Баркола 80' ), Дезире Дуэ ( Райан Шерки 87' ), Килиан Мбаппе Сенегал: Эдуард Менди, Мусса Ньякат, Калиду Кулибали, Пап Гуй ( Илиман Ндиайе 83' ), Идрисса Гана Гейе ( Пате Сисс 88' ), Николас Джексон ( Бамба Дьенг 83' ), Садио Мане, Ламин Камара ( Абиб Диарра 76' ), Исмаила Сарр ( Ибраим Мбайе 75' ), Крепин Дьятта, Malick Diouf

Статистика матча 8 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 5 Фолы 9

Франция возглавила турнирную таблицу группы I с тремя очками, Сенегал пока что на последнем месте.

Следующий матч французы сыграют в ночь на 23 июня против Ирака, Сенегал в тот же день встретится против Норвегии.