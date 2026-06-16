Сборная Франции одержала уверенную победу над командой Сенегала в матче первого тура ЧМ-2026 — 3:1.
Первый гол в матче забил Килиан Мбаппе на 66-й минуте встречи, откликнувшись на проникающую передачу в штрафную площадь от Майкла Олисе. На 82-й минуте Брэдли Барколя удвоил преимущество «трехцветных».
На 90+5-й минуте Ибраима Мбайе подарил надежду сенегальцам, но буквально в следующей атаке Килиан Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
ФранцияПариж3:1СенегалДакар
1:0 Килиан Мбаппе 66' 2:0 Брэдли Баркола 82' 2:1 Ибраим Мбайе 90+5' 3:1 Килиан Мбаппе 90+6'
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Усман Дембеле (Брэдли Баркола 80'), Дезире Дуэ (Райан Шерки 87'), Килиан Мбаппе
Сенегал: Эдуард Менди, Мусса Ньякат, Калиду Кулибали, Пап Гуй (Илиман Ндиайе 83'), Идрисса Гана Гейе (Пате Сисс 88'), Николас Джексон (Бамба Дьенг 83'), Садио Мане, Ламин Камара (Абиб Диарра 76'), Исмаила Сарр (Ибраим Мбайе 75'), Крепин Дьятта, Malick Diouf
Франция возглавила турнирную таблицу группы I с тремя очками, Сенегал пока что на последнем месте.
Следующий матч французы сыграют в ночь на 23 июня против Ирака, Сенегал в тот же день встретится против Норвегии.