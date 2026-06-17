Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Килиан Мбаппе после забитого гола в ворота сборной Сенегала globallookpress.com

Форвард отметился голами на 66-й и 90+6-й минутах встречи. Таким образом, Мбаппе забил свои 57-й и 58-й голы в 99-м матче, став лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды.

Нападающий превзошел достижение Оливье Жиру, который отметился 57-ю забитыми мячами за сборную Франции.

Помимо этого, Мбаппе обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира. После матча с Сенегалом у француза 14 голов за 15 встреч, а у аргентинца 13 мячей в 26-и матчах на мундиалях.

В следующем матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Ирака 23-го июня в 00:00 мск.