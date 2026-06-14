Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Владислав Радимов globallookpress.com

«У голландцев нет вообще центрального нападающего, ни Депай, ни Мален не центральные нападающие. Япония — просто машина и они камня на камне не оставят от этой Голландии.

Рейндерс, де Йонг и Гравенберх — это просто про контроль мяча, вперёд они не играют. Они проиграли Алжиру дома. Победа Японии дармовая. Япония физически готова так, что не один ван Дейк, которого уже на коляске на поле вывозят, не сможет противостоять», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Матч между Нидерландами и Японией состоится сегодня, 14-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.