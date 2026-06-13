Голландцы и японцы не забьют больше одного мяча на двоих в очной встрече на ЧМ-2026?

прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.10

14 июня в рамках первого тура группы F ЧМ-2026 сыграют Нидерланды и Япония. Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Нидерланды

Перед матчем: Нидерланды провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе, что позволило уже с марта готовиться к мундиалю через товарищеские встречи.

Командой впервые за два последних участия на ЧМ повезет не Луи ван Гал, другой тренер — Рональд Куман, для которого это второй заход в национальную команду после периода с 2018 по 2020 год.

Последние матчи: В контрольных матчах перед турниром голландцы сначала минимально проиграли в Роттердаме Алжиру, а пять дней спустя в Нью-Йорке обыграли Узбекистан со счетом 2:1.

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В марте «оранжевые» провели «товарняки» немногим лучше — победа над Норвегией (2:1) и ничья с Эквадором (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Рональда Кумана в текущем календарном году стабильно пропускает один мяч за игру, а вот атакующие действия немного хромают — более двух мячей «оранжевые» забивали еще в 2025-м году в последнем матче отбора против Литвы (4:0).

Перед своим стартом турнира Нидерланды являются если не явными, то теневыми фаворитами уж точно. Да и квартет с Японией, Швецией и Тунисом является вполне посильной задачей для обитателей «нижних земель».

Япония

Перед матчем: Япония на одном дыхании провела весьма уверенно, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команда с 1998-го года является стабильным участником мировых первенств, и в четырех случаях из семи выходила в плей-офф мундиаля.

Последние матчи: Перед мундиалем японцы провели единственный контрольный матч, в котором минимально обыграли сборную Исландии.

В мартовских «товарняках» азиатская команда также минимально разобралась с командами Англии и Шотландии.

Состояние команды: Команда из «Страны восходящего солнца» зачастую славится крепкой организацией игры, но и есть достаточно крепких исполнителей, которые радуют любителей футбола по всей Европе.

Японцы на прошлом мундиале совершили маленькую сенсацию, сумев выйти в плей-офф с первого места из группы с Испанией, Германией и Коста-Рики. На сей раз группа выглядит немногим проще и «самураям» вполне по силам повторить достижение почти четырехлетней давности.

Статистика для ставок

В последних четырех матчах Нидерладов стабильно проходила индивидуальная ставка на «оранжевых» с тоталом меньше 2,5

В четырех из пяти матчах с участием Японии был зафиксирован проход «Тотал меньше 2,5»

Только в одной очной встрече между командами был зафиксирован проход ставки «Тотал меньше 2,5»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Нидерланды фаворитом с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.60, а победа сборной Японии — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: Голландцы испытывают проблемы в атаке и вполне стоит ожидать, что команда Рональда Кумана будет частенько «бить в молоко».

2.10 Тотал Нидерландов по ударам в створ меньше 8,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Нидерланды— Япония принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал Нидерландов по ударам в створ меньше 8,5 за 2.10.

Прогноз: Матч будет идти до первого гола, после которого зрители больше не увидят результативных действий.

3.35 Тотал меньше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч Нидерланды— Япония принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 3.35.