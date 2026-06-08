Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала пост с поддержкой в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Напомним, что капитан датской сборной потерял сознание на 79-й минуте товарищеского матча против сборной Украины (2:1). Эриксену оказали оперативную медицинскую помощь, на поле он уже пришел в себя. Национальные команды Дании и Украины приняли решение не продолжать поединок.

«Все в "Манчестер Юнайтед" воодушевлены новостями о нынешнем состоянии Кристиана Эриксена после товарищеского матча с командой Украины, который был завершён досрочно.

Клуб желает сил Кристиану и выражает поддержку ему и его семье, а также ждёт дальнейшей информации», — сказано в сообщении «красных дьяволов».

Ранее главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался об эпизоде с Эриксеном.