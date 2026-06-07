Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался о ситуации с капитаном национальной команды Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча против сборной Украины (2:1).

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной globallookpress.com

Напомним, что полузащитник потерял сознание на 79-й минуте встречи, упав на газон. Эриксену оказали оперативную медицинскую помощь. Сборные Дании и Украины приняли решение не продолжать поединок.

«Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным», — сказал Ример в эфире TV2.

Ранее врач сборной Дании рассказал о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.

Напомним, что датчанин уже терял сознание во время матча против сборной Финляндии на Евро-2021. В том эпизоде у Эриксена остановилось сердце, медицинская бригада спасла жизнь футболисту на поле.