Врач сборной Дании Мортен Боэсен выступил с заявлением после потери сознания капитана национальной команды Кристиана Эриксена во время товарищеского матча против сборной Украины (2:1).

Кристиан Эриксен globallookpress.com

«Кристиан чувствует себя хорошо и сам покинул поле. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он на мгновение потерял сознание, но очень быстро пришёл в себя, и мы сразу же установили с ним контакт.

Теперь он пройдёт дальнейшее обследование в больнице, чтобы установить причину инцидента. Мы поддерживаем постоянную связь с ним и врачами больницы.

Но у Кристиана всё хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним всё в порядке», — приводит слова Боэсена пресс-служба сборной Дании на странице в соцсети.

Матч между сборными Дании и Украины решили досрочно завершить на 79-й минуте из-за проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена.

Напомним, что капитан датской сборной уже терял сознание во время матча против Финляндии на Евро-2021. В той встрече у Эриксена остановилось сердце, врачам удалось спасти футболиста.