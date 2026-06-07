Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял создание во время матча со сборной Украины.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

На 65-й минуте 34-летний футболист упал на газон. Эриксена окружили футболисты сборной Дании и Украины. Трибуны скандировали его фамилию и аплодируют.

Кристиана Эриксена унесли с поля в окружении своих партнеров по сборной. Матч же был остановлен.

Напомним, что у этого футболиста была остановка сердца во время матча Дания — Финляндия 5 лет назад.

LiveSport ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дания — Украина.