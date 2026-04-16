Четвертьфинал Лиги Европы возвращается в Виго с интригой, которая держится скорее на эмоциях. После 0:3 в Германии «Сельта» оказалась на грани вылета, но ответный матч на «Балаидос» — это всё ещё шанс показать свой идеальный футбол. Противостоять будет «Фрайбург», который провёл один из лучших матчей сезона и теперь едет в Испанию с максимально комфортным запасом. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

43' Хави Родригес опасно открывался в штрафную гостей, но нарушил правила на Макенго.

41' Бесте сорвал атаку «Сельты» ещё до её начала, поэтому карточку за свой фол не получил.

39' ГОЛ! Ещё раз забивает «Фрайбург», на этом точно всё. Бесте забежал в штрафную, прострелил на 11 метров, а Судзуки в касание забил в дальний угол. 0:2 в Виго и 0:5 по сумме игр!

37' И всё равно атакует «Фрайбург», а не «Сельта». Кажется, уже всё решено с путёвкой в полуфинал.

35' Гол всё-таки засчитан, вот это да! Один из лучших мячей сезона в Лиге Европы, это однозначно. Ну просто невероятно поймал мяч Матанович на левую ногу и в самую девятку попал!

33' Какой же шедевр сейчас не засчитал арбитр! Матанович с лёта из-за штрафной уложил мяч в девятку, но Макенго был во вне игры.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 51 Владение мячом 49 0 Угловые удары 1 11 Фолы 4

32' Мориба столкнулся с Эггештайном в центре поля, это уже девятый фол «Сельты» в матче.

30' Пока что шансов на камбэк у «Сельты» особо нет. «Фрайбург» играет по счёту и даже не позволяет галисийцам бить в створ ворот.

28' Хави Родригес не смог чисто отобрать мяч в прессинге и сбил Макенго.

27' Иглесиас мог запустить перспективную атаку «Сельты», но неточно отдал на правый фланг.

26' Манзамби нарушил правила в атаке, пробросил мяч вперёд и влетел в Морибу на полной скорости.

24' Весино фолит на половине поля «Фрайбурга», есть ощущение, что нервничает «Сельта» из-за стартового преимущества гостей.

22' Эггештайн слишком сильную передачу сделал на левый фланг, Грифо не был готов к такому мячу.

20' Оба тренера очень активны на бровке, постоянно дают указания и корректируют действия своих команд. Напряжение ощутимо, ни одна из сторон не хочет допустить ошибку на старте.

Клаудио Хиральдес

18' Бесте потерял мяч на половине поля «Сельты», но сам же отработал в защите и чисто отобрал его у Жутглы.

16' Фер Лопес снёс Манзамби в центре поля, как-то очень долго думал над решением арбитр, но всё-таки свистнул фол.

13' Красиво пяткой Матанович скинул на Манзамби, но тот пробил мимо ворот из-за штрафной.

12' И снова фолит Лаго, снёс Матановича на своей половине поля.

11' Разбивается на эпизоды игра из-за частых фолов, арбитру приходится вмешиваться и разговаривать с игроками обеих команд.

09' Судзуки досталось по ногам от Лаго, грубовато в подкате сыграл защитник «Сельты».

07' Атуболу забрал мяч после длинного заброса, спокоен вратарь гостей.

05' Жутгла столкнулся с Троем в штрафной «Фрайбурга», обоим игрокам нужна помощь врачей.

04' Фер Лопес разогнал атаку по центру и мог выводить на удар Жутглу, но слишком слабо отдал передачу! Загубила момент «Сельта».

03' Бесте навесил с угла поля, не получилось пробить у Матановича.

02' Угловой заработали гости, Манзамби простреливал в штрафную.

01' «Фрайбург» начал с центра, поехали!

До матча

19:45 Отличная погода сегодня вечером в Виго, около 14 градусов и солнечно.

19:30 Стартовые составы:

«Сельта»: Раду, Хави Родригес, Лаго, Алонсо, Руэда, Вечино, Мориба, Мингеса, Фер Лопес, Борха Иглесиас, Жутгла.

«Фрайбург»: Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, Эггештайн, Грифо (к), Судзуки, Бесте, Матанович.

Разминка игроков перед матчем

19:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тейлор, помощники арбитра: Гэри Бесвик, Дэн Кук, видеопомощник арбитра (VAR) — Джарред Джиллетт, ассистент VAR — Стюарт Аттуэлл, четвёртый арбитр — Роберт Джонс.

«Сельта»

Ситуация для галисийцев предельно понятная: нужно отыгрывать три мяча — и при этом не развалиться сзади, что в последнее время случается слишком часто. Первая игра в Германии получилась болезненной, «Сельта» практически не смогла навязать сопернику свой футбол и выглядела заметно слабее.

Проблема в том, что это не единичный случай. Команда Клаудио Хиральдеса проиграла три из последних четырёх матчей во всех турнирах, пропустив за этот отрезок 12 мячей. Свежий пример — домашние 0:3 от «Овьедо» в Ла Лиге, где ротация состава не сработала, а оборона снова дала сбой. В таких условиях говорить о камбэке против организованного соперника особенно сложно.

И всё же определённые основания для надежды остаются. В Лиге Европы «Сельта» выбила ПАОК, а затем справилась с победителем общего этапа «Лионом». Дома команда выиграла четыре из шести еврокубковых матчей в этом сезоне, а атмосфера «Балаидос» в таких играх традиционно добавляет энергии. Но чтобы вернуть интригу в противостояние, «Сельте» придётся рисковать, поднимать линии и открываться. А именно это уже стоило им разгрома в первом матче.

«Фрайбург»

Для немецкой команды первая игра была практически идеальной: 3:0 и полное отсутствие паники на протяжении всех 90 минут. Голы Винченцо Грифо, Яна-Никласа Бесте и Маттиаса Гинтера обеспечили команде преимущество и почти гарантировали место в полуфинале.

Команда Юлиана Шустера сейчас в хорошем состоянии. Четыре победы в пяти последних матчах, включая аккуратные 1:0 на выезде против «Майнца», где «Фрайбург» снова сыграл на ноль. В целом по сезону это одна из самых дисциплинированных команд в этом розыгрыше Лиги Европы.

При этом у немцев есть своя уязвимость — выездные матчи. В еврокубках «Фрайбург» выиграл лишь один из пяти гостевых поединков (две ничьи, два поражения), а в трёх последних выездах не забивал вовсе. Правда, важная деталь — даже в проигранных матчах разница была минимальной. Команда умеет «сушить» игру, когда это необходимо.

