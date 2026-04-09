«Фрайбург» обыграл «Сельту» (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

globallookpress.com

У немецкой команды голы записали на свой счет Винченцо Грифо на 10-й минуте, Ян-Никлас Бесте на 32-й минуте и Маттиас Гинтер на 78-й минуте.

Результат матча

ФрайбургФрайбургФрайбург3:0СельтаСельтаВиго
1:0 Винченцо Грифо 10' 2:0 Ян-Никлас Бесте 32' 3:0 Маттиас Гинтер 78'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Филипп Треу,  Маттиас Гинтер,  Филипп Линхарт,  Жорди Макенго,  Ян-Никлас Бесте (Лукас Кюблер 89'),  Максимилиан Эггештайн,  Иоганн Манзамби,  Юито Судзуки (Дерри Шерхант 74'),  Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 74'),  Игор Матанович
Сельта:  Йонуц Раду,  Оскар Мингуэза,  Серхио Каррейра,  Маркос Алонсо,  Джозеф Айду,  Хави Родригес (Юнас Эль-Абделлауи 46'),  Уиллот Сведберг (Fer Lopez 46'),  Уго Сотело (Матиас Весино 61'),  Илаш Мориба,  Борха Иглесиас (Яго Аспас 73'),  Ферран Жуджла (Пабло Дуран 73')
Жёлтая карточка:  Максимилиан Эггештайн 90+5' (Фрайбург)

Ответная игра между этими командами состоится 16-го апреля в Виго (Испания).