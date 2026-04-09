«Фрайбург» обыграл «Сельту» (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
У немецкой команды голы записали на свой счет Винченцо Грифо на 10-й минуте, Ян-Никлас Бесте на 32-й минуте и Маттиас Гинтер на 78-й минуте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург3:0СельтаВиго
1:0 Винченцо Грифо 10' 2:0 Ян-Никлас Бесте 32' 3:0 Маттиас Гинтер 78'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте (Лукас Кюблер 89'), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби, Юито Судзуки (Дерри Шерхант 74'), Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 74'), Игор Матанович
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Джозеф Айду, Хави Родригес (Юнас Эль-Абделлауи 46'), Уиллот Сведберг (Fer Lopez 46'), Уго Сотело (Матиас Весино 61'), Илаш Мориба, Борха Иглесиас (Яго Аспас 73'), Ферран Жуджла (Пабло Дуран 73')
Жёлтая карточка: Максимилиан Эггештайн 90+5' (Фрайбург)
Ответная игра между этими командами состоится 16-го апреля в Виго (Испания).