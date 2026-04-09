«Фрайбург» обыграл «Сельту» (3:0) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

У немецкой команды голы записали на свой счет Винченцо Грифо на 10-й минуте, Ян-Никлас Бесте на 32-й минуте и Маттиас Гинтер на 78-й минуте.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 3:0 Сельта Виго 1:0 Винченцо Грифо 10' 2:0 Ян-Никлас Бесте 32' 3:0 Маттиас Гинтер 78' Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте ( Лукас Кюблер 89' ), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби, Юито Судзуки ( Дерри Шерхант 74' ), Винченцо Грифо ( Лукас Хёлер 74' ), Игор Матанович Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Джозеф Айду, Хави Родригес ( Юнас Эль-Абделлауи 46' ), Уиллот Сведберг ( Fer Lopez 46' ), Уго Сотело ( Матиас Весино 61' ), Илаш Мориба, Борха Иглесиас ( Яго Аспас 73' ), Ферран Жуджла ( Пабло Дуран 73' ) Жёлтая карточка: Максимилиан Эггештайн 90+5' (Фрайбург)

Статистика матча 7 Удары в створ 0 2 Удары мимо 3 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 9 Фолы 12

Ответная игра между этими командами состоится 16-го апреля в Виго (Испания).