16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Фрайбург» и «Сельта». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сельта — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» на 2 очка отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» с треском уступили «Овьедо» (0:3).

До того команда была бита «Фрайбургом» (0:3). А вот поединок с «Валенсией» принес три очка в копилку (3:2).

В пяти своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Кельты» нынче угодили в кризис. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Сельта» не забивала в двух своих последних поединках. Да и лидер атак Борха Иглесиас давненько не отмечался голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Фрайбург» на 11 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Бразильцы из Брайсгау» сумели одолеть «Майнц» (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Сельту» (3:0). А вот чуть ранее она уступила мощной «Баварии» (2:3).

При этом «Фрайбург» в пяти последних матчах победил 4 раза. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

При этом «Фрайбург» весьма надежно обороняется. В двух последних поединках команда не пропустила в свои ворота ни разу.

В этом поединке «бразильцы из Брайсгау» явно не будут рисковать. Тем более, немцы уверенно победили в первой встрече.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сельта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.78.

Прогноз: «Кельты» нынче угодили в кризис, к тому же оппонент заметно прибавил в последних матчах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

