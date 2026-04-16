Игра должна пройти под диктовку АЗ, который обязан отыгрывать дефицит в три мяча. Голландцы будут активно владеть мячом и нагружать фланги, тогда как «Шахтёр» сосредоточится на обороне и контратаках. Ключевым станет первый гол: быстрый мяч хозяев резко повысит интенсивность и риск, тогда как гол гостей практически закроет интригу.

40' Билли ван Дёйл здорово подал от левого угла штрафной на дальнюю штангу, откуда бил головой практически с нулевого угла Садик, но мяч пролетел вдоль линии ворот и покинул пределы поля.

38' Много фолят команды, большое количество пауз, игра рвётся на отрезки — это зрелищности матчу не добавляет.

35' Очень грубо сфолил Каспер Богард на Исаке и заслуженно получил жёлтую карточку, уже третью для хозяев в первом тайме.

33' Билли ван Дёйл в центре поля прервал недопустимым приёмом быструю атаку гостей и получил заслуженный «горчичник».

32' Егор Назарина плотно пробил со стандарта, но точно по позиции Зута, который спокойно поймал мяч.

31' Грубо сфолил недалеко от левого угла штрафной Матео Чавес и был наказан жёлтой карточкой.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 44 Владение мячом 56 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 3 9 Фолы 3

28' В быструю контратаку убежали гости, ворвался в штрафную Элиас, попытался обыграть Маикуму, но японец здорово сыграл и выбил мяч на угловой.

27' Медицинская бригада появилась на поле, заморозили спину вратарю и, вроде бы, всё с ним в порядке и игру может продолжить.

26' Полетела подача от правого угла на ближнюю штангу, Невертон оказался первым на мяче и выбил его за лицевую. В этом эпизоде травму получил вратарь «Шахтёра» Ризнык, ударившись спиной о штангу.

26' Зарабатывает АЗ угловой.

25' Исаке грубо сфолил в чужой штрафной и получил жёлтую карточку.

23' Матей Шин подавал от правого края штрафной, но мяч через рикошет прилетел в руки Ризныку.

22' Слева в штрафной получил мяч Исаке от Азеведо, обыграл защитника и от угла вратарской сильно пробил в ближний угол, но попал в сетку ворот, но с внешней стороны.

18' 37% на 63% владение в пользу «Шахтёра».

15' Сильно со стандарта пробил Назарина и пришлось кулаками парировать Йеруну Зуту.

14' Подача от левого угла оказалась неудачной, защитники выбили мяч из штрафной.

13' Азеведо слева в штрафной добрался до вратарской и прострелил в центр, через несколько рикошетов мяч оказался у Алисона, но его удар с полулёта заблокировал защитник — в итоге угловой.

12' Получил мяч спиной к воротам у правого угла штрафной Мердинк и пробил с разворота, но получилось не очень сильно.

08' Немного успокоилась игра, мячом больше владеют гости, что удивительно в положении голландцев, как они собираются отыгрываться? Не совсем пока понятно!

05' Кауан Элиас перехватил мяч на чужой половине, продвинулся к штрафной и немного не доходя до её линии пробил низом из-под защитника, но далековато сфера пролетела от левой штанги ворот АЗ.

04' На том же Винисиусе Аугусто грубо сфолили в центре поля.

03' Из-за пределов штрафной пробил низом Винисиус Аугусто, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот хозяев.

02' Хозяева дважды сфолили на первой минуте матча. Заряженность хорошая на матч, даже с перебором.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

19:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:30 Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия); Ассистент: Эдуард Байтингер (Регенсбург, Германия); Ассистент: Лассе Кословски (Берлин, Германия); Резервный: Харм Осмерс (Ганновер, Германия).

19:15 Матч пройдёт на стадионе «АФАС» (Алкмар, Нидерланды), вместимостью 19 500 зрителей.

Стартовые составы команд

АЗ Алкмар: Йерун Зут, Rion Ichihara, Максим Деккер, Билли ван Дёйл, Сеия Маикума, Матео Чавес, Каспер Богард, Матей Шин, Мекс Мердинк, Уэсли Патати, Ибрахим Садик.

Шахтёр: Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике Азеведо Перейра, Алисон, Невертон, Егор Назарина, Олег Очеретько, Исаке, Кауан Элиас.

АЗ Алкмар

«АЗ Алкмар» подходит к ответному матчу с явным контрастом между результатом первой встречи и текущей формой на своем поле. Команда проиграла 0:3, пропустив все три мяча после 72-й минуты, хотя по xG уступила минимально — 0.49 против 0.71. Это подчеркивает, что разгром стал следствием реализации соперника, а не игрового доминирования. Домашняя статистика выглядит мощно: семь побед подряд во всех турнирах и ни одного поражения в еврокубках на своем поле. В 2026 году команда стабильно забивает минимум два мяча в семи последних матчах, а средняя результативность в пяти последних играх составляет 1,80 гола. При этом оборона остается нестабильной — 1,20 пропущенного мяча в среднем. Игровая модель строится через фланги и давление на защитников соперника.

Шахтёр

«Шахтёр» подходит к игре с комфортным преимуществом 3:0, добытым за счет высокой реализации: все три гола были забиты в заключительные 20 минут первого матча. Команда демонстрирует стабильность — лишь одно поражение в 19 матчах с ноября и 10 игр без поражений в 12 последних встречах. Атака работает стабильно: в среднем 2,00 гола за матч в пяти последних играх и серия из 11 матчей подряд с забитыми мячами. В 2026 году команда отличалась в девяти играх кряду. В Лиге конференций «Шахтёр» забивал практически во всех матчах, а в трех последних еврокубковых встречах суммарно забил семь мячей. Оборона также надежна — 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. Гостевой фактор для команды не является проблемой: «Шахтёр» выиграл все четыре выездных матча в ЛК и регулярно забивает минимум дважды. Тактический акцент будет сделан на компактной обороне и быстрых переходах в атаку.

Личные встречи

Соперники провели четыре очных матча: две победы у АЗ, одна у «Шахтёра» и одна ничья. Однако в текущем розыгрыше Лиги конференций преимущество на стороне украинского клуба благодаря победе 3:0 в первой игре. При этом «Шахтёр» стабильно забивает в очных встречах, что подтверждает его атакующую эффективность в этом противостоянии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.