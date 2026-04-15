16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч АЗ Алкмаар — Шахтер Донецк с коэффициентом для ставки за 2.08.
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «Сырные фермеры» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «АЗ Алкмаар» на 6 очков отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сырные фермеры» одолели «Херенвен» (3:0).
До того команда была бита донецким «Шахтером» (0:3). А вот поединок с «Фортуной» завершился уверенной викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Сырные фермеры» нынче не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.
Причем «АЗ Алкмаар» в двух очных поединках с «горняками» пропустил 6 мячей. В нынешней же диспозиции голландцам нужно непременно рисковать.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем «Шахтер» Донецк потенциально ходит в лидерах. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Горняки» подписали мировую с ЛНЗ (2:2).
До того команда нанесла поражение «АЗ Алкмаару» (3:0). А вот чуть ранее она легко расправилась с «Рухом» (3:0).
При этом «Шахтер» Донецк в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Горняки» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча подряд.
При этом «Шахтер» Донецк достаточно надежно обороняется. Команда Арды Турана в среднем пропускает реже гола за матч.
В этом поединке «горняки» явно будут действовать с позиции силы. Бразильская атака команды явно снова скажет свое веское слово.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «АЗ Алкмаар» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.08.
Прогноз: Голландцам недостает стабильности, да и «горняки» обороняются весьма монолитно.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «АЗ Алкмаар» крайне нестабилен в плане результатов
- Дончане не уступили в 3 своих последних поединках
- «Горняки» в среднем пропускают реже гола за матч
- Голландцы чересчур зависимы от формы своего лидера атак Троя Парротта
- «Шахтер» Донецк уверенно победил в первой встрече, и явно не допустит повторения сценария ответной встречи с «Лехом» в предыдущем раунде