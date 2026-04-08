«Атлетико» одержал победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
На 44-й минуте матча игрок «сине-гранатовых» Пау Кубарси получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе «Атлетико» голы забили Хулиан Альварес на 45-й минуте и Александр Серлот на 70-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона0:2АтлетикоМадрид
0:1 Хулиан Альварес 45' 0:2 Александр Сёрлот 70'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде (Рональд Араухо 73'), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Алекс Бальде 86'), Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Педри (Гави 46'), Ламин Ямаль, Маркус Рашфорд (Ферран Торрес 73'), Роберт Левандовски (Фермин Лопес 46')
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко (Марк Пубиль 32'), Робен Ле Норман, Науэль Молина, Коке (Александр Сёрлот 60'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Тьяго Альмада 80'), Адемола Лукман (Алекс Баэна 60'), Джулиано Симеоне (Николас Гонсалес 80')
Жёлтые карточки: Гави 65' — Коке 31', Марк Пубиль 45+1', Алекс Баэна 63'
Красная карточка: Пау Кубарси 44' (Барселона)
Ответный поединок между этими командами состоится 14-го апреля в Мадриде (Испания).