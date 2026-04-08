В среду, 8 апреля, «Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции. В этом онлайне мы изо всех сил болеем за «Барселону» и желаем каталонскому клубу крупной победы! Если вы поддерживаете «Атлетико», то переходите по этой ссылке, там будут ваши единомышленники.

45+5' Звучит свисток на перерыв! «Барселона» пока проигрывает 0:1! Но мы верим, что каталонский клуб не только отыграется, но и победит! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Роберт Левандовски («Барселона») шикарно пробил с разворота в ближний угол, но Хуан Муссо («Атлетико») пока ловит все!

45+2' 4 минуты добавлено к первому тайму!

45+1' Марк Пубиль («Атлетико») сбил Роберта Левандовского («Барселона») и справедливо увидел горчичник!

45' Г-О-Л! «Атлетико» — 0:1! Хулиан Альварес! К сожалению прямым ударом со штрафного Хулиан Альварес открывает счет в этом матче.

44' Судья отменил желтую карточку и показал прямую красную Пау Кубарси («Барселона»). Каталонцы остаются в меньшинстве, да еще и опасный стандарт у их ворот!

43' Судья пошел смотреть телевизор! Это может быть красная карточка за фол последней надежды!

42' Пау Кубарси («Барселона») снес Джулиано Симеоне («Атлетико») перед воротами и получил желтую карточку.

40' Ламин Ямаль («Барселона») получил по ногам от Хорхе Коке («Атлетико»), у которого уже есть предупреждение, но судья пожалел игрока гостей.

38' Хуан Муссо («Атлетико») поймал мяч в руки после дальнего заброса в штрафную.

37' Джулиано Симеоне («Атлетико») пробежал полполя, а затем зарядил передачу в молоко! Так держать...

35' Маркус Рэшфорд («Барселона») разрядил свою пушку. но защитник «Атлетико» бросился под мяч.

33' Жерар Мартин («Барселона») пробил из-за пределов штрафной, но немного не попал в створ!

32' Ламин Ямаль («Барселона») накрутил троих и пробил с угла вратарской — мяч попал в защитника.

31' Хорхе Коке («Атлетико») делает неудачный подкат и получает заслуженную желтую карточку!

31' Давид Ганцко («Атлетико») все таки не сможет продолжить игру, его меняет Марк Пубиль.

30' Дани Ольмо («Барселона») выполнил дальний заброс в штрафную, там Маркус Рэшфорд («Барселона») дотянулся и побил в падении, но Хуан Муссо («Атлетико») спас свою команду.

28' Получил травму Давид Ганцко («Атлетико»). Он неудачно приземлился и ему оказывают медицинскую помощь.

27' Жюль Кунде («Барселона») классно навесил с правой на дальнюю штангу, но там защитники гостей разрядили обстановку.

26' Высокий прессинг от «Барселоны» и каталонцы не позволяют выйти сопернику на их половину поля.

25' Педри («Барселона») что-то высказал судье и получил желтую карточку за неспортивное поведение!

24' Роберт Левандовски («Барселона») немного завелся и нарушил правила на половине поля соперника.

22' Офсайд зажег арбитр после опасного прорыва Ламина Ямаля («Барселона»). Ну, может и был, ладно.

21' Срубили Ламина Ямаля («Барселона») у бровки! А где карточка, товарищ судья?! Пора бы наказать!

19' Жоау Канселу («Барселона») перестарался в давлении на соперника и завалил на газон Робена Ле Нормана («Атлетико»).

18' А вот и ГОЛ от «Барсы»! Но, к сожалению, Ламин Ямаль («Барселона») оказался в офсайде! Ничего, еще забьем!

16' Сольный проход Маркуса Рэшфорда («Барселона») по лицевой и прострел в штрафную, но Робен Ле Норман («Атлетико») прервал эту опасную передачу.

15' Адемола Лукман («Атлетико») неудачно принял мяч в штрафной соперника, судьи зафиксировали игру рукой.

14' Великолепный удар с лета от Маркуса Рэшфорда («Барселона») — мяч пролетел рядом со стойкой!

13' Ламин Ямаль («Барселона») выполнил кросс в штрафную, однако партнеры не поняли задумку испанского гения.

12' Через пас спокойно вышли игроки «Барселоны» со своей половины поля. Ждем обострения!

11' Джулиано Симеоне («Атлетико») пробил с правого угла штрафной, но мяч полетел очень неточно.

10' «Барселона» предлагает сопернику рваный тем игры, полностью контролирую ход матча.

08' Хорхе Коке («Атлетико») неудачно разыграл низом угловой, Педри («Барселона») перехватил мяч и быстро начал атаку своей команы.

07' Жюль Кунде («Барселона») заблокировал подачу в свою штрафную и выбил мяч на угловой.

06' Жоан Гарсия («Барселона») вступил в игру и поймал мяч руки после удара с острого угла от Хулиана Альвареса («Атлетико»).

05' Великолепный старт «сине-гранатовых»! Гости не могут прийти в себя.

04' Какой момент у «Барсы»! Маркус Рэшфорд («Барселона») получил передачу от Ламина Ямаля («Барселона») и пробил с линии штрафной, но голкипер гостей вновь спасает.

03' «Барселона» с первых минут по-хозяйски взяла мяч под свой контроль и прижала соперника к воротам.

02' Так, уже опасно! Маркус Рэшфорд («Барселона») убрал под правую и пробил низом в дальний угол! Хуан Муссо («Атлетико») спас команду, поймав мяч в руки.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Барселона» — «Атлетико» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Камп Ноу». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Барселоне переменная облачность, во время матча температура будет около +15℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

21:40 Сегодняшний матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико». Здесь мы топим за каталонский клуб и желаем ему только победы! Вперед «Барселона»!

Стартовые составы команд

«Барселона»: Гарсия Жоан, Кунде Жюль, Кубарси Пау, Мартин Жерар, Канселу Жоау, Гарсия Эрик, Педри, Ямаль Ламин, Ольмо Дани, Рэшфорд Маркус, Левандовски Роберт.

«Атлетико»: Муссо Хуан, Молина Науэль, Ле Норман Робен, Ганцко Давид, Руджери Маттео, Симеоне Джулиано, Льоренте Маркос, Коке Хорхе, Лукман Адемола, Гризманн Антуан, Альварес Хулиан.

«Барселона»

Каталонский клуб великолепно отыграл общий этап Лиги чемпионов и уверенно завершил его в топ-8 (5-е место). Это позволило «Барселоне» начать плей-офф с 1/8 финала, где соперником был английский «Ньюкасл». С «сороками» испанцы разобрались очень уверенно: на выезде сыграли вничью (1:1), а затем прибили дома (7:1).

В чемпионате Испании «Барселона» уверенно движется к чемпионству. В данный момент каталонский клуб занимает первое место, опережая ближайшего преследователя («Реал Мадрид») на семь очков, а впереди всего 8 туров. В последнем матче чемпионата «Барселона» великолепно обыграла своего сегодняшнего соперника со счетом 2:1.

«Атлетико»

У «Атлетико» было не все так радужно на общем этапе Лиги чемпионов и до стабильности команде далеко — только 14-е место и старт в плей-офф с 1/16 финала. На этой стадии «матрасники» сражались с «Брюге»: в гостях сыграли вничью (3:3), а дома победили (4:1). В 1/8 финала мадридскому клубу пришлось попотеть с «Тоттенхэмом»: (5:2) выиграли на своем поле, а затем (2:3) уступили на выезде.

«Атлетико» в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги демонстрирует нестабильную игру и в данный момент занимает только четвертое место в турнирной таблице. Максимум, на что могут рассчитывать «матрасники» — это третья строчка, так как два топа убежали далеко вперед.

Личные встречи

Между собой эти команды в последнее время играют очень часто. Только в 202 календарном году они провели три матча. Два в рамках Кубка Испании, одержав домашние победы: «Атлетико (4:0), а "Барселона" (3:0). Последняя очная встреча между ними прошла 4 апреля в рамках Ла Лиги, там каталонцы одержали классную гостевую победу со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00