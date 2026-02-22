В воскресенье, 22 февраля, «Милан» примет «Парму» в рамках 26-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

02' Удар с лёту из пределов штрафной «Милана» нанёс Матео Пельегрино, в падении на угловой перевёл мяч вратарь хозяев Мик Меньян.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Пармы».

До матча

19:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Марко Пиччинини.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Эступиньян, Бартезаги, Модрич, Рабьо, Лофтус-Чик, Леау, Салемакерс, Пулишич.

«Парма»: Корви, Дель Прато, Валенти, Бричги, Валери, Тройло, Бернабе, Кейта, Стрефезза, Ордоньес, Пельегрино.

«Милан»

«Милан» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 54 балла при 15 победах, девяти матчах вничью и одном. Общая разница мячей — 41:19. В последнем поединке миланский клуб сыграл вничью против «Комо». Команды по разу забили друг другу и завершили поединок со счетом 1:1. Ранее команда с минимальным счетом обыграла «Пизу» (2:1) и разгромила «Болонью» со счетом 3:0. Голами в той встрече отметились Лофтус-Чик, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо. У Рабьо 1+1 по итогам поединка.

В последних пяти матчах «Милан» трижды обыграл своих соперников и два раза сыграл вничью. Отметим, что у команды серия без поражений в десять поединков подряд. Однако этого пока недостаточно для борьбы за первую строчку. Отставание от «Интера» шесть очков. Страхиня Павлович и Сантьяго Хименес в списке травмированных.

«Парма»

«Парма» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков при семи победах, восьми матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 18:31. В последнем поединке «Парма» смогла обыграть со счетом 2:1 «Верону». Голами отметились Адриан Бернабе и Матео Пеллегрино на 90+3-й минуте. Ранее клуб смог добыть победу против «Болоньи» со счетом 0:1 и проиграл два поединка к ряду: «Ювентусу» со счетом 1:4 и «Аталанте» со счетом 0:4.

В последних пяти матчах «Парма» два раза смогла выиграть, два раза потерпела поражения и один раз сыграла вничью. Команда смогла в этих матчах четыре раза смогла поразить ворота соперников, а пропустила девять мячей. Понтус Алмквист, Абдулайе Ндиайе, Дзион Судзуки и Матия Фриган в списке травмированных.

Личные встречи

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2. За всю историю соперники сыграли между собой 73 матча, в 38 играх победил «Милан», в 17 «Парма», оставшиеся 18 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96