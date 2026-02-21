«Милан» заберет свое в поединке

прогноз на матч Серии A, ставка за 1.96

21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Парма». Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Милан — Парма с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 54 балла при 15 победах, девяти матчах вничью и одном. Общая разница мячей — 41:19.

Последние матчи: в последнем поединке миланский клуб сыграл вничью против «Комо». Команды по разу забили друг другу и завершили поединок со счетом 1:1.

Ранее команда с минимальным счетом обыграла «Пизу» (2:1) и разгромила «Болонью» со счетом 3:0. Голами в той встрече отметились Лофтус-Чик, Кристофер Нкунку и Адриен Рабьо. У Рабьо 1+1 по итогам поединка.

Не сыграют: Страхиня Павлович и Сантьяго Хименес в списке травмированных.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Милан» трижды обыграл своих соперников и два раза сыграл вничью. Отметим, что у команды серия без поражений в десять поединков подряд. Однако этого пока недостаточно для борьбы за первую строчку. Отставание от «Интера» шесть очков.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков при семи победах, восьми матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 18:31.

Последние матчи: в последнем поединке «Парма» смогла обыграть со счетом 2:1 «Верону». Голами отметились Адриан Бернабе и Матео Пеллегрино на 90+3-й минуте.

Ранее клуб смог добыть победу против «Болоньи» со счетом 0:1 и проиграл два поединка к ряду: «Ювентусу» со счетом 1:4 и «Аталанте» со счетом 0:4.

Не сыграют: Понтус Алмквист, Абдулайе Ндиайе, Дзион Судзуки и Матия Фриган в списке травмированных.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Парма» два раза смогла выиграть, два раза потерпела поражения и один раз сыграла вничью. Команда смогла в этих матчах четыре раза смогла поразить ворота соперников, а пропустила девять мячей.

Статистика для ставок

«Парма» вторая худшая команда по забитым мячам в Серии А

«Милан» забивает в десяти матчах подряд

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Милан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: Сыграем на форе «Милане» в этом матче. «Милан» готов продлить свою победную серию навязать борьбу «Интеру».

Ставка: Фора «Милана» (-1,5) в матче за 1.96.

Прогноз: «Парма» пропускает в последних пяти матчах почти по два мяча, а вот «Милан» забивает по 1,5 мяча на этом же отрезке.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.34.