Московское «Торпедо» взяло в аренду до конца сезона полузащитника «Ростова» Даниила Уткина.

Даниил Уткин globallookpress.com

«Футбольные клубы "Торпедо Москва" и "Ростов" (Ростов-на-Дону) достигли договоренности об аренде 26-летнего полузащитника Даниила Уткина в столичный клуб. Арендное соглашение заключено до 30 июня 2026 года. Даниил, добро пожаловать в черно-белую семью! » — написала пресс-служба автозаводцев.

Первую часть 26-летний полузащитник провел в «Балтике», где сыграл всего один матч.

Уткин является воспитанником «Краснодара», в составе сборной России провел 2 матча и забил один мяч.