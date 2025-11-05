«Пафос» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Единственный гол в матче забил Деррик Луккассен на 47-й минуте встречи.
Результат матча
ПафосПафос1:0ВильярреалВильярреал
1:0 Деррик Люккассен 47'
Пафос: Михаил Неофитос, Бруно Кабрера, Деррик Люккассен, Давид Луис, Давид Гольдар, Пепе, Домингош Кина (Бруну Алберту Ланга 87'), Кен Сема (Костас Пилеас 72'), Иван Шуньич, Влад Драгомир, Мислав Оршич (Жажа 78')
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Херар Морено 64'), Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Тани Олувасейи 56'), Пап Гуй, Даниэль Парехо (Сантьяго Комесанья 64'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе (Манор Соломон 56'), Айосе Перес (Альфонсо Педраса 64'), Николя Пепе
Жёлтые карточки: Деррик Люккассен 70' — Ренато Вейга 77', Пап Гуй 90'
Благодаря этой победе «Пафос» поднялся на 19-е место в общей таблице с 5 очками, на счету «Вильярреала» 1 балл после 4 встреч и 32-я позиция.