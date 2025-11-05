Благодаря этой победе «Пафос» поднялся на 19-е место в общей таблице с 5 очками, на счету «Вильярреала» 1 балл после 4 встреч и 32-я позиция.

Единственный гол в матче забил Деррик Луккассен на 47-й минуте встречи.

«Пафос» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

2.05

Прогнозы•Завтра 23:00 «Райо Вальекано» — «Лех». Прогноз и ставка «Райо Вальекано» зацепится за место в топе?

Футбол•Сегодня 23:12 «Манчестер Сити» — «Боруссия»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 23:11 «Бенфика» — «Байер»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 23:11 «Брюгге» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 23:10 «Интер» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения

Футбол•Сегодня 14:00 Обитаемый остров: Луис, Йоветич и еще пять забытых звезд, обосновавшихся на Кипре

Футбол•Сегодня 13:41 Как выбрать тренера? Репутация, момент и интуиция решают всё

Футбол•Сегодня 10:28 «Вольный художник»: как Райан Шерки стал новым любимцем Гвардиолы

Футбол•Сегодня 07:00 Падение «Крыльев Советов»: отставка Магомеда Адиева неминуема?

Выбор читателей

Футбол•03/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•31/10/2025 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Хоккей•03/11/2025 09:45 Неделя КХЛ: «Ак Барс» вышел на 1-е место на Востоке, «Салават Юлаев» вернулся в борьбу за топ-8

Футбол•31/10/2025 19:19 Приоритетная цель. Шорт-лист «Зенита» пополнил Джон Джон

Бои•31/10/2025 12:53 Дана Уайт в восторге от Мурзаканова. У России новый претендент в полутяжелом весе UFC

Самое интересное

Футбол•20/08/2025 15:37 Очевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным

Футбол•19/08/2025 13:17 Рейндерс, Ширер и еще восемь самых ярких дебютов в истории АПЛ

Футбол•16/08/2025 13:01 Будущая звезда: почему «Ливерпуль» отдал 35 млн евро за неизвестного итальянца

Футбол•14/08/2025 12:54 Дискриминация по возрасту: топ-10 игроков АПЛ, которых списали раньше времени