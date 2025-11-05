В среду, 5 ноября, кипрский «Пафос» примет на своем поле испанский «Вильярреал» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и испанским «Вильярреалом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Пафос»: Михаил Неофитос, Бруно, Люккассен Деррик, Луис Давид, Сема Кен, Шуньич Иван, Гольдар Давид, Родригеш Педру, Оршич Мислав, Драгомир Влад, Кина Домингуш.

«Вильярреал»: Жуниор Луис, Моуриньо Сантьяго, Фойт Хуан, Вейга Ренату, Кардона Серхи, Пепе Николя, Гуйе Папе, Парехо Даниэль, Молейро Альберто, Перес Айосе, Микаутадзе Жорж.

«Пафос»

До старта основного этапа Лиги чемпионов «Пафос» вряд ли рассматривался кем-то, как серьезный претендент на попадание в плей-офф. Но пока кипрсский клуб сохраняет такую возможность. На счету команды после трех туров два набранных балла и 28-е место в турнирной таблице, с отставанием от зоны плей-офф всего на одно очко.

Напомним путь «Пафоса» по турниру. В самом первом матче киприоты засушили игру с греческим «Олимпиакосом» и отстояли нулевую ничью. Дальше было крупное поражение от «Баварии» со счетом 1:5. В гостях у казахстанского «Кайрата» вновь были финальные нули на табло.

«Вильярреал»

«Вильярреал» — опытный еврокубковый боец, но пока его частое участие в подобных турнирах никак не отражается в турнирной таблице. После трех проведенных туров испанский клуб имеет на своем счету всего один заработанный балл. Естественно, что с такими результатами он околачивает дно таблицы.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у «подводной лодки» было два поражения: на выезде от «тоттенхэма» (0:1) и на своем поле от «Манчестер Сити» (0:2). Еще одна встреча завершилась вничью — дома с «Ювентусом» (2:2).

Личные встречи

До этого между собой соперники не встречались. «Пафос» и «Вильярреал» готовятся провести первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83