5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:45 мск.

«Пафос»

Турнирное положение: «Пафос» с двумя очками в активе занимает 29-ю позицию с отставанием лишь в один балл от зоны плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам девяти поединков кипрского первенства набрала 21 балл и находится на второй позиции с отставанием в один пункт от лидера «Омонии».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над АЕЛом (1:0).

Ранее в предыдущем поединке коллектив не смог завоевать Суперкубок Кипра, когда в финале потерпел поражение от АЕК Ларнака (1:1) в серии пенальти.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Бриту, Мимович, Удефальк, Педрао и Пападудис, дисквалифицирован — Коррея.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Пафос» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явный перевес соперника в классе.

Мислав Оршич — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» с двумя очками в активе занимает 29-ю позицию с отставанием лишь в один балл от зоны плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места).

Команда после 11-ти туров испанской Ла Лиги занимает третье место с отставанием в семь очков от лидера «Реала» и в два — от второй «Барселоны», а также с отрывом в один пункт от четвертого «Атлетико».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 11-го тура национального чемпионата левантийский клуб на своей арене разгромил «Райо Вальекано» (4:0).

Перед этим коллектив вышел в 1/16 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии в чужих стенах одержал крупную победу над «Сьюдад де Лусена» с результатом 6:0.

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Коста и Камбвала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» выиграл с общим счетом 12-0.

Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Жорж Микаутадзе и Ренату Вейга — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Пафос» не проиграл

в пяти из семи последних матчей «Вильярреала» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Вильярреала» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.80, победа «Пафоса» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не проиграли. При этом в четырех из них было забито больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева, которые на голову уступают сопернику, не выиграли.

1.83 «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Пафос» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.

2.40 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Пафос» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40