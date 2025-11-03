Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Гарри Кейн

«Бавария», нападающий, 32 года

Летом 2026 года Гарри Кейн может покинуть мюнхенскую «Баварию», информирует Diario Sport.

Нынешний контракт 32-летнего англичанина включает пункт об отступных в размере 65 млн евро, который станет активным по окончании сезона, а его трансфер сможет автоматически выкупить любой клуб.

По данным источника, Кейн уже рассматривает варианты своего дальнейшего развития карьеры, не исключая при этом возможность остаться в Мюнхене, где он очень комфортно себя чувствует.

Сейчас главным претендентом на английского бомбардира является «Барселона», которая изучает возможность его покупки, однако многое будет зависеть от финансовых возможностей клуба, которые оставляют желать лучшего.

Гарри Кейн globallookpress.com

В шорт-листе «Барселоны» первыми идут Хулиан Альварес из «Атлетико» и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», но их трансфер сейчас каталонцы вряд ли осилят. Также Кейн интересен своему бывшему клубу «Тоттенхэму» и командам из Саудовской Аравии, которые готовы существенно увеличить зарплату нападающему (сейчас она составляет 25 млн евро в год).

Наш прогноз: Кейн останется в «Баварии», где много забивает и отлично себя чувствует. Клуб найдет возможность его удержать.

Нголо Канте

«Аль-Иттихад», полузащитник, 34 года

Один из лучших оборонительных футболистов мира Нголо Канте может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato. 34-летний полузащитник заинтересовал новичка Лиги 1 «Париж».

Нынешнее соглашение опорника сборной Франции с саудовским «Аль-Иттихадом» истекает в конце этого сезона, а переговоры о продлении пока не начались.

Этой ситуацией намерен воспользоваться амбициозный столичный клуб, готовый сделать Канте ключевой фигурой в собственном проекте.

Пока неясно, будет ли клуб пытаться приобрести игрока в зимнее трансферное окно за символическую сумму или ждать окончания контракта летом, чтобы подписать его на правах свободного агента. Отмечается, что интерес к Канте проявляют и другие клубы из Саудовской Аравии.

Нголо Канте globallookpress.com

За «Аль-Иттихад» хавбек играет с лета 2023 года, перебравшись из лондонского «Челси». На счету Канте 64 матча в составе сборной Франции и 2 забитых мяча. Сейчас игрок оценивается на Transfermarkt в 5 млн евро.

Наш прогноз: Канте продолжит карьеру в «Париже».

Мингиян Бевеев

«Балтика», защитник, 29 лет

Нынешний сезон для левого латераля «Балтики» Мингияна Бевеева стал прорывным. Он не только закрепился в основном составе калининградцев после перехода из «Урала», но и дебютировал в составе сборной России.

Неудивительно, что после этого на 29-летнего защитника обратили внимание российские топ-клубы.

По данным издания Sport24, наибольший сейчас интерес к Бевееву проявляет московский «Локомотив», где делается ставка на российских футболистов и имеется недостаток крайних защитников.

Пока железнодорожники не делали официального оффера по игроку, но известно, что «Балтика» готова его продать в случае выгодного для себя предложения. Главный тренер Андрей Талалаев сообщил, что не станет насильно удерживать в клубе футболистов, чей возраст превышает 25 лет.

Мингиян Бевеев globallookpress.com

В этом сезоне Бевеев провел за «Балтику» во всех турнирах 16 матчей и забил один мяч. В составе сборной России на его счету две игры. Сейчас рыночная стоимость защитника составляет 900 тысяч евро, а его контракт действует до 2027 года.

Наш прогноз: Бевеев этот сезон отыграет в «Балтике», а летом возможен его трансфер.

Дживайро Рид

«Фейенорд», защитник, 19 лет

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на защитника голландского «Фейенорда» Дживайро Рида.

По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, чемпион Германии уже сделал официальное предложение по 19-летнему игроку молодежной сборной Нидерландов.

Также интерес к Риду, способному играть на обоих флангах защиты, проявляют несколько английских клубов, но сам игрок мечтает попробовать свои силы именно в «Баварии», чей главный тренер Венсан Компани лоббирует его приобретение.

Рид перебрался в молодежный состав «Фейенорда» летом 2023 года из «Волендама». В этом сезоне провел за команду 13 матчей,забил один мяч и отметился тремя результативными передачами.

Дживайро Рид globallookpress.com

Сейчас Рид оценивается на портале Transfermarkt в 20 млн евро, а его контракт с «Фейенордом» действует до лета 2029 года.

Наш прогноз: Рид летом 2026 года пополнит состав «Баварии».

Армандо Гонсалес

«Гвадалахара», нападающий, 22 года

Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Армандо Гонсалес в зимнее трансферное окно может перебраться в российскую Премьер-лигу.

По данным Sport24, сейчас к 22-летнему футболисту активный интерес проявляют московские «Динамо» и ЦСКА.

Эти клубы уже в ближайшее время планируют начать переговоры с самим футболистом, а потом, если он согласится на условия личного контракта, вступить в официальный контакт с «Гвадалахарой».

Ранее сообщалось об интересе к Гонсалесу со стороны «Зенита», но сейчас он переключился на другие кандидатуры.

В текущем сезоне чемпионата Мексики форвард провел 15 встреч и забил 10 голов, занимая третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Армандо Гонсалес globallookpress.com

Гонсалес является воспитанником «Гвадалахары», в основном составе дебютировал в 2024 году. Он способен играть на позиции центрфорварда или левого вингера. Сейчас нападающий оценивается в 2,5 млн евро.

Наш прогноз: Гонсалес зимой переберется в РПЛ.

Хамес Родригес

«Леон», полузащитник, 34 года

Знаменитый колумбийский полузащитник Хамес Родригес покинет мексиканский «Леон» по окончании этого сезона, сообщает журналист Альфредо Педула.

Контракт 34-летнего хавбека истекает 31 декабря 2025 года и он не намерен оставаться в своем нынешнем клубе.

Есть вероятность, что Хамес останется в мексиканской Лиге МХ, где к нему проявляют интерес нескольких местных клубов. Также существует вероятность его переезда в американскую МЛС.

В этом текущем Родригес сыграл 12 матчей в чемпионате Мексики, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. За «Леон» он выступает с января 2025 года после ухода из «Райо Вальекано».

Хамес Родригес globallookpress.com

Хамес Родригес известен по выступлениям в составе сборной Колумбии (120 матчей, 30 голов), «Порту», «Монако», мадридский «Реал» и «Баварию». Сейчас его цена на Transfermarkt составляет 2,5 млн евро.

Наш прогноз: Хамес отправится играть в МЛС, где он еще не был.

Лукас Пакета

«Вест Хэм», полузащитник, 28 лет

Карьера бразильского полузащитника Лукаса Пакета давно застопорилась в «Вест Хэме», что он сам отлично понимает, поэтому и хочет покинуть стан «молотобойцев» уже в зимнее трансферное окно.

По данным издания The Times, летом 2025 года 28-летним хавбеком активно интересовалась «Астон Вилла», но тогда «Вест Хэм» наложил вето на трансфер своего лидера.

Сейчас же Пакета твердо намерен уйти из своего нынешнего клуба, перебраться в более серьезный клуб и поехать со сборной Бразилии на ЧМ-2026, что при нынешних результатах «молотобойцев» не имеет никакой гарантии.

В составе «Вест Хэма» Пакета играет с лета 2022 года, перейдя из французского «Лиона». Также он играл за «Милан» и «Фламенго». В составе сборной Бразилии полузащитник провел 59 матчей и забил 12 мячей.

Лукас Пакета (справа) globallookpress.com

В настоящий момент Пакета оценивается в 35 млн евро, его контракт с лондонским клубом действует до 2027 года. В этом сезоне бразилец провел за «Вест Хэм» 11 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Наш прогноз: если не зимой, так летом Пакета покинет «Вест Хэм».