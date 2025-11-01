The Athletic объясняет, почему леверкузенский «Байер» вовремя уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Редко бывает так, чтобы главный тренер, чья команда всего неделю назад пропустила семь мячей на своем поле, считался находящимся в хорошей позиции.

Но именно в таком положении сейчас находится Каспер Юльманн — главный тренер леверкузенского «Байера», который в субботу сыграет против «Баварии» на «Альянц Арене».

Прошло ровно два месяца с тех пор, как «Байер» уволил Эрика тен Хага. Нидерландец рассматривался в клубе как преемник Хаби Алонсо, который летом возглавил мадридский «Реал».

Однако тен Хаг продержался всего три официальных матча с момента своего назначения в начале лета, погрузив один из самых организованных клубов Германии в состояние смятения.

Решением стало назначение Юльманна, который оставался без работы после ухода с поста главного тренера сборной Дании в 2024 году. Это позволило спортивному директору Симону Рольфесу и генеральному директору Фернандо Карро оперативно назначить нового тренера, без необходимости выкупать чей-то контракт.

53-летний датчанин — полная противоположность тен Хагу. Он мягче, менее идеологичен и гораздо менее строг. Источники, пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что игрокам «Байера» не пришлись по душе методы тен Хага.

Еще во время предсезонного тура по Бразилии в середине июля в команде уже сомневались, что нидерландец найдет общий язык с командой. Назначение Юльманна выглядело почти как примирительный шаг.

И, похоже, это сработало.

Под руководством Юльманна «Байер» одержал пять побед и один раз сыграл вничью в шести матчах Бундеслиги. Кроме того, «фармацевты» вышли в 1/8 финала Кубка Германии, пусть и после не самой выразительной игры против «Падерборн» (4:2), представителя второй Бундеслиги.

Единственным серьезным пятном на этой картине стало унизительное поражение от «Пари Сен-Жермен» (2:7) в Лиге чемпионов.

Впрочем, тот вечер лишь подтвердил то, что и так было очевидно: «Байер» — молодая и наивная команда. Эти недостатки не всегда мешают ей в Бундеслиге, но против действующего чемпиона Европы у леверкузенцев просто не было шансов — соперник оказался слишком мощным.

Скорее всего, таким же окажется и ближайший соперник — «Бавария», выигравшая все 14 матчей с начала сезона с общим счетом 51:10.

Тем не менее, ситуация Юльманном остается удивительно благоприятной.

Когда Алонсо уехал в Мадрид, он оставил после себя «Байер», которого за неполные три года фактически довел до предела возможного.

Их сезон-2023/24, завершившийся «золотым дублем» без единого поражения в чемпионате и Кубке Германии, а также выходом в финал Лиги Европы, вряд ли кому-то удастся повторить.

И именно поэтому Эрик тен Хаг оказался идеальной фигурой для того, чтобы принять на себя удар.

Его задача была попросту невыполнима.

Алонсо пользовался колоссальным успехом: невероятно харизматичный, обожаемый болельщиками, игроками и руководством — он выстроил превосходные отношения абсолютно со всеми.

Тен Хаг, несмотря на успешную карьеру и трофеи, завоеванные в других клубах, не обладал ни одним из этих качеств.

К тому же, летом «Байер» потерял ряд ключевых игроков: Флориан Вирц уехал в Англию, Гранит Джака и Джереми Фримпонг тоже ушли, а Джонатан Та присоединился к «Баварии».

В этих условиях бывший тренер «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» просто не имел шансов удержать команду на прежнем уровне. В лучшем случае он мог сделать ее иной или хотя бы интересной.

Но в итоге не сделал ни того, ни другого. И когда 1 сентября Рольфес и Карро решили быстро прервать эксперимент, оправдать его назначение или саму стратегию было невозможно: всё выглядело как провал, но, как ни парадоксально, этот провал пошел клубу на пользу.

Вера в то, что «Байер» сможет продолжить с того уровня, на котором его оставил Алонсо (команда, защищавшая титул, закончила сезон 2024/25 на втором месте), изначально была наивной, особенно после всех кадровых потерь.

Увольнение тен Хага уничтожило остатки завышенных ожиданий и заставило пересмотреть критерии успеха на этот сезон, что, в итоге, сыграло только на руку Юльманну.

Любопытно, что он сам прекрасно понимает, каково быть по другую сторону подобной ситуации.

До назначения в сборную Дании в 2019 году почти вся его клубная карьера проходила в местной Суперлиге. Исключением стал короткий и неудачный период в немецком «Майнце» в сезоне 2014/15, когда Юльманну пришлось заменить Томаса Тухеля — того самого, кто вскоре возглавил дортмундскую «Боруссию» после Юргена Клоппа.

Персонажи были другие, но контраст между личностями — схожий. И исход оказался почти таким же: Юльманн продержался десять месяцев, после чего был заменен на Мартина Шмидта. Под руководством Шмидта «Майнц», балансировавший на грани вылета, уже через год вышел в еврокубки.

Почти всегда проще быть преемником преемника.

Сегодняшний «Байер» Юльманна заметно обновился. Из тех, кто вышел в стартовом составе в прошлое воскресенье против «Фрайбурга» (победа со счетом 2:0 спустя три дня после поражения от «ПСЖ»), шестеро — новички . Среди них 19-летний камерунский форвард Кристиан Кофане, перешедший после одного сезона в испанском «Альбасете» (второй дивизион), и 21-летний нидерландец Эрнест Поку, молниеносный и техничный атакующий игрок из АЗ Алкмар. Вместе они уже организовали шесть результативных атак.

Двое атакующих полузащитников, вышедших со скамейки в том же матче — Эльесс Бен Сегир и Ибрахим Маза — тоже новички. Бен Сегир, 20-летний марокканец, который помог «Монако» выйти в Лигу чемпионов, считается одним из самых талантливых игроков своего поколения у себя в стране. Маза, которому всего 19, уже является игроком сборной Алжира и до перехода из берлинской «Герты» находился под наблюдением нескольких клубов АПЛ.

При этом Алехандро Гримальдо, Эдмонд Тапсоба и Патрик Шик остались в клубе, обеспечивая необходимую преемственность.

Однако поводы для беспокойства всё же есть.

Лоик Баде, перешедший летом из «Севильи», допустил серию ошибок в первых матчах. Его партнер по центру обороны Джаррел Куанса, подписанный несколькими неделями ранее за 35 миллионов евро из «Ливерпуля», тоже испытывает сложности.

Неубедительно начал и новый голкипер Марк Флеккен, пришедший из «Брентфорда». Он остается в основе лишь из-за отсутствия достойной альтернативы. Американский нападающий Малик Тилльман, купленный у ПСВ Эйндховен за 35 миллионов евро, пока не может проявить себя из-за постоянных травм.

Пока что «Байер» чересчур непредсказуем. Порой он напоминает, что это заново собранная команда, где игровые связи — особенно в защите — почти не налажены. Именно по этой причине «фармацевты» так уязвимы при стандартах и на контратаках.

И всё же «Байер» остается доминирующей командой: у них в среднем почти 60 процентов владения мячом в матчах Бундеслиги. Они регулярно создают моменты у чужих ворот: после восьми туров в их активе 18 мячей при ожидаемом показателе xG 15,14 — это третий результат в лиге после «Баварии» (30) и «Айнтрахта» (21). А если добавить индивидуальные вспышки, особенно от Эрнеста Поку и Кристиана Кофане (гол первого в прошлом туре стал настоящим шедевром), то складывается следующая картина: хрупкий, но одаренный коллектив с очевидным потенциалом в ключевых зонах.

Рольфес крупно просчитался, назначив тен Хага. Зато селекция, проведенная под его руководством, оказалась на хорошем уровне.

Ирония в том, что последствия одного решения — увольнение тренера и последовавшая за ним «перезагрузка» амбиций — создали идеальные условия для успеха другого.

Команду Юльманна до сих пор оценивают через призму событий августа и сентября. «Байер» теперь не рассматривается ни как реальный конкурент «Баварии» за титул, ни как гарантированный участник Лиги чемпионов. Но под руководством датчанина клуб стал совершенно новым организмом, которому просто нужно время, чтобы вырасти.

В каком-то смысле неловкий период после ухода Алонсо уже позади. Он длился всего три официальных матча, прежде чем Юльманн и его команда начали всё с чистого листа.